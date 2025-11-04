Sparatoria in centro città: due feriti e un arresto

Tensione in centro città dopo sparatoria

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Una sparatoria è avvenuta intorno alle 13:00 in via Roma, nel cuore della città. Due persone sono state ferite e un sospetto è stato arrestato.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul posto. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di spari e abbiamo mobilitato le unità in modo tempestivo”, ha dichiarato un portavoce della polizia.

La scena è stata isolata per permettere le indagini. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito almeno cinque colpi di arma da fuoco. “È stato spaventoso. Non avevo mai visto nulla di simile qui”, ha affermato un residente.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45: Le vittime, trasportate in ospedale, non sono in pericolo di vita. La polizia sta interrogando il sospetto arrestato per chiarire la dinamica dell’incidente.

Al momento, non è chiaro il motivo della sparatoria, ma le autorità stanno indagando su possibili motivi legati a conflitti preesistenti.

La situazione è sotto controllo, ma gli agenti rimarranno sul posto per garantire la sicurezza e raccogliere ulteriori testimonianze.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Si prevede che l’area rimanga chiusa al traffico per diverse ore mentre proseguono le operazioni di polizia.