Svela il Segreto della Longevità all’ADLER Spa Resort: Il Tuo Percorso verso il Benessere

Nel cuore delle magnifiche Dolomiti, l’ADLER Spa Resort BALANCE di Ortisei si configura come un rifugio esclusivo, dove il benessere viene esaltato e riscoperto. Ogni anno, tra ottobre e novembre, questo resort di lusso ospita le Settimane “Longevità in salute”, un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano apprendere come prendersi cura di sé e migliorare la propria qualità di vita.

Un viaggio verso il benessere

Durante le Settimane “Longevità in salute”, programmate dal 12 al 19 ottobre e dal 2 al 9 novembre 2025, gli ospiti possono immergersi in un percorso rigenerante che combina scienza, consapevolezza e pratiche creative. Questo evento non rappresenta solo una vacanza, ma un cammino verso l’acquisizione di strumenti e conoscenze per vivere a lungo e in salute.

Il potere della scienza e delle scelte quotidiane

Studi recenti evidenziano come la longevità non sia influenzata solo dai geni, ma anche dalle scelte quotidiane. L’alimentazione, l’attività fisica e la gestione delle emozioni rivestono un ruolo cruciale nella qualità e nella durata della vita. Presso l’ADLER Spa Resort, questa consapevolezza si traduce in un approccio innovativo che integra medicina preventiva, nutrizione personalizzata e attività fisica dolce.

Un centro salute all’avanguardia

Il resort offre un’esperienza unica di salute grazie all’ADLER Med, un centro salute all’avanguardia. Qui, un team di professionisti della salute assiste gli ospiti con check-up personalizzati e programmi mirati per il riequilibrio e la cura della persona. Questo approccio olistico è fondamentale per garantire che ogni ospite riceva il trattamento più adeguato alle proprie necessità.

Esperienze uniche per una vita lunga e sana

La dottoressa Rossana Lo Monaco, membro del team medico, condurrà incontri e conferenze serali dedicati ai segreti della longevità. L’incontro si concentrerà sull’importanza dell’impiego di ingredienti naturali, in particolare dei funghi medicinali, riconosciuti per le loro straordinarie proprietà benefiche. Durante le sessioni, la dottoressa Lo Monaco fornirà indicazioni su come integrare scelte alimentari consapevoli nella vita quotidiana, con l’obiettivo di rallentare i processi di invecchiamento.

Attività e pratiche per il benessere

Ogni giorno, i partecipanti hanno l’opportunità di esplorare diverse attività che stimolano mente, corpo e spirito. I laboratori di scrittura creativa, condotti dalla dottoressa Lo Monaco, offrono uno spazio per esprimere emozioni e pensieri attraverso la parola. Inoltre, gli ospiti possono partecipare a workshop artistici, che pongono l’accento sulla bellezza come elemento fondamentale del benessere.

Movimento e relax

Le sessioni di Dance Flow e pratiche di mindfulness, yoga e meditazione sono progettate per riconnettere i partecipanti con il proprio corpo e la propria mente. Il padiglione zen, un rifugio di calma e concentrazione, offre un ambiente ideale per queste pratiche. Qui, il tempo sembra fermarsi e ogni respiro diventa un atto di cura verso se stessi.

Cucina salutare e natura

La cucina dell’ADLER Spa Resort rappresenta un’esperienza sensoriale completa, non limitata al semplice atto di nutrirsi. Durante le settimane di longevità, gli ospiti hanno l’opportunità di partecipare a laboratori culinari, dove apprendono a preparare piatti sani e gustosi, come le crêpe proteiche, un perfetto connubio tra gusto e salute. Ogni pasto diventa una celebrazione di sapori e colori, concepita per nutrire sia il corpo che l’anima.

Esplorare le Dolomiti

Le settimane “Longevità in salute” offrono ai partecipanti anche la possibilità di scoprire le bellezze naturali delle Dolomiti attraverso escursioni guidate e passeggiate. Il contatto con la natura e il paesaggio montano si rivela fondamentale per il percorso di benessere, contribuendo a favorire un equilibrio interiore.

Un rifugio per il corpo e la mente

Al termine delle giornate attive, gli ospiti possono concedersi momenti di puro relax nell’area spa del resort. Piscine panoramiche riscaldate e saune con vista sul laghetto alpino offrono un’esperienza di rigenerazione unica. Qui, il benessere fisico si unisce a quello mentale, creando un ambiente ideale per ricaricare le energie.

Un’opportunità unica per trasformarsi

Le Settimane “Longevità in salute” rappresentano un’occasione preziosa per intraprendere un viaggio di trasformazione personale, combinando scienza e natura, nutrizione e creatività. Presso l’ADLER Spa Resort BALANCE, gli ospiti sono invitati a prendersi del tempo per se stessi e a scoprire nuove modalità di vivere con pienezza e salute.