Svizzera: obiettivi e azioni per un’alimentazione equilibrata e sostenibile

In un’epoca in cui le malattie non trasmissibili rappresentano una sfida crescente per la salute pubblica, la Svizzera ha deciso di agire. Con una strategia nutrizionale nazionale il paese alpino mira a promuovere un’alimentazione equilibrata e sostenibile, beneficiando sia la popolazione che l’ambiente. Questa iniziativa è cruciale per affrontare le disuguaglianze sociali e garantire a tutti l’accesso a un’alimentazione di qualità, indipendentemente dal contesto socio-economico.

La Strategia nutrizionale svizzera 2026–2032 è stata progettata per essere inclusiva e equa, riconoscendo l’importanza di un’alimentazione adeguata in tutte le fasi della vita. L’obiettivo è creare un sistema alimentare che sia non solo salutare, ma anche rispettoso dell’ambiente e delle risorse naturali.

Gli obiettivi chiave della strategia

La strategia si articola intorno a sei obiettivi principali, pensati per trasformare il modo in cui i cittadini svizzeri si nutrono:

Promuovere un’alimentazione sana ed equilibrata garantire un apporto di nutrienti adeguato alle esigenze di ciascuno.

garantire un apporto di nutrienti adeguato alle esigenze di ciascuno. Rafforzare le competenze nutrizionali educare la popolazione sull’importanza di una dieta bilanciata.

educare la popolazione sull’importanza di una dieta bilanciata. Favorire un’alimentazione a base vegetale ridurre il consumo di prodotti animali per benefici ambientali e sanitari.

ridurre il consumo di prodotti animali per benefici ambientali e sanitari. Coinvolgere il settore alimentare collaborare con le aziende per migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti.

collaborare con le aziende per migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti. Creare un ambiente alimentare sostenibile promuovere pratiche che rispettino l’ambiente e la salute pubblica.

promuovere pratiche che rispettino l’ambiente e la salute pubblica. Ridurre lo spreco alimentare adottare misure per minimizzare gli scarti e ottimizzare l’uso delle risorse.

Il piano d’azione concreto

Per tradurre questi obiettivi in azioni concrete, la strategia prevede un piano d’azione che copre il periodo dal 2026. Questo piano si articola in quattro aree di intervento principali:

Informazione e formazione

Promuovere campagne informative e programmi educativi per aumentare la consapevolezza sull’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Questo include l’organizzazione di workshop, la distribuzione di materiali informativi e la collaborazione con le scuole per educare le nuove generazioni.

Condizioni quadro

Creare un ambiente favorevole attraverso politiche e regolamenti che incentivino scelte alimentari salutari e sostenibili. Questo può includere etichettatura chiara dei prodotti, incentivi per l’acquisto di alimenti locali e biologici, e restrizioni su pubblicità dannose per la salute.

Coordinamento e cooperazione

Favorire la collaborazione tra diversi attori, come istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative, e il settore privato, per garantire un approccio integrato e coordinato. Questo include la creazione di tavoli di lavoro e la promozione di progetti comuni.

Monitoraggio e ricerca

Monitorare l’efficacia delle misure adottate e promuovere la ricerca per identificare nuove soluzioni e migliorare continuamente la strategia. Questo include la raccolta di dati, l’analisi dei trend e la valutazione degli impatti delle politiche implementate.

La strategia nutrizionale svizzera rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sano e sostenibile. Con un approccio integrato e inclusivo, la Svizzera si impegna a garantire a tutti i cittadini un’alimentazione di qualità, contribuendo al contempo alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.