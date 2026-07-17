Dieta sana: il costo supera la soglia di povertà estrema per un terzo della popolazione mondiale

In un mondo dove la sostenibilità alimentare dovrebbe essere una priorità, un nuovo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) rivela una realtà preoccupante: il costo di una dieta sana ha superato la soglia di povertà estrema rendendo inaccessibile una nutrizione adeguata per quasi un terzo della popolazione mondiale.

Il costo globale di una dieta che soddisfa tutti i fabbisogni nutrizionali è aumentato del 25% negli ultimi cinque anni, raggiungendo i 4,28 dollari a persona al giorno. Questo valore supera la soglia di povertà estrema, fissata a 3 dollari al giorno, mettendo in evidenza una crisi silenziosa che colpisce milioni di persone.

La sfida dell’accessibilità degli alimenti nutritivi

Secondo Máximo Torero Cullen, capo economista della FAO, la sfida principale non è produrre abbastanza calorie ma rendere accessibili gli alimenti ricchi di nutrienti. “Le calorie costano relativamente poco”, ha spiegato Torero, “ma la nutrizione no”.

Gli alimenti di base come cereali e tuberi, forniscono la maggior parte delle calorie quotidiane ma rappresentano solo il 13% del costo di una dieta sana. Al contrario, frutta e verdura che forniscono solo il 5% delle calorie, pesano per il 16% sul costo complessivo. Gli alimenti di origine animale come carne e latticini, arrivano a quasi il 30% del costo totale.

Le conseguenze di una dieta non sana

Una dieta non sana è tra i principali fattori di rischio per il carico globale di malattia soprattutto per le malattie non trasmissibili come le malattie cardiovascolari, il diabete e i tumori. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’accesso a una nutrizione adeguata è fondamentale per prevenire queste patologie e migliorare la qualità della vita.

Le disparità nell’accesso agli alimenti nutritivi

Attualmente, 2,69 miliardi di persone, quasi una su tre nel mondo, non possono permettersi una dieta sana. Questo divario nell’accesso agli alimenti nutritivi ha conseguenze gravi sulla salute e sul benessere delle popolazioni più vulnerabili.

Per affrontare questa crisi, è necessario un impegno globale per rendere gli alimenti nutritivi più accessibili e convenienti. Questo include investimenti nell’agricoltura sostenibile nella distribuzione alimentare e nella educazione nutrizionale.

Il rapporto “State of Food Security and Nutrition in the World” sarà presentato il 21 luglio, fornendo ulteriori dettagli e raccomandazioni per affrontare questa sfida globale.