Italia e sostenibilità: tra impegni internazionali e sfide interne

La sostenibilità non è più un concetto astratto, ma una necessità urgente che tocca ogni aspetto della nostra vita. L’Italia, come molti altri paesi, si trova a dover bilanciare tra impegni internazionali e sfide interne, in un contesto globale sempre più complesso.

In un mondo che cambia rapidamente, la domanda non è più se la sostenibilità ci riguardi, ma come possiamo affrontare le trasformazioni necessarie per garantire un futuro dignitoso per tutti. Le ondate di calore sempre più intense e gli eventi climatici estremi ci ricordano quotidianamente che l’azione non può più essere rimandata.

L’Italia e la Voluntary National Review

Il 13 luglio 2026, l’Italia ha presentato a New York la sua Voluntary National Review (VNR), un rapporto che fa il punto sull’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Questo esercizio, che il nostro paese ha affrontato per la terza volta, coinvolge non solo il governo, ma anche le Regioni le Città Metropolitane e la società civile.

Il Forum per lo Sviluppo Sostenibile che raggruppa oltre 360 organizzazioni non statali, ha giocato un ruolo cruciale nel processo. I suoi sei gruppi di lavoro hanno contribuito alla VNR, garantendo che anche le giovani generazioni avessero voce in capitolo attraverso la Youth Voluntary Review.

Le organizzazioni del forum hanno identificato diverse priorità, tra cui la necessità di affrontare le interconnessioni tra i vari ambiti dello sviluppo sostenibile. Ad esempio, per raggiungere una pace sostenibile è fondamentale affrontare le cause profonde dei conflitti, spesso legate a disuguaglianze e competizione per le risorse in un contesto di cambiamento climatico.

Criticità e ritardi nei piani climatici

Nonostante gli impegni internazionali, l’Italia deve affrontare diverse criticità interne. Un esempio significativo è il Piano Sociale per il Clima uno strumento programmatico che dovrebbe pianificare l’impiego di 9,3 miliardi di euro per compensare l’impatto sociale dei sistemi di scambio di quote delle emissioni sulle famiglie e sulle microimprese vulnerabili.

Il piano, che doveva essere trasmesso alla Commissione europea entro il 30 giugno 2026, non è stato ancora inviato in forma ufficiale. Dopo la terza consultazione pubblica chiusa il 15 giugno 2026, diverse organizzazioni civiche, tra cui WWFLegambiente e Forum Disuguaglianze e Diversità hanno denunciato la mancanza di aggiornamenti e la mancanza di trasparenza sul contenuto della bozza attuale.

Questo ritardo è emblematico delle sfide che l’Italia deve affrontare per rendere la transizione verso la sostenibilità più giusta e inclusiva. La retorica politica che attribuisce all’Europa la rigidità delle nuove regole ignora il fatto che queste misure sono necessarie e che le compensazioni sociali devono essere attuate con urgenza.

L’Italia e le normative europee

Mentre l’Italia si impegna a livello internazionale, a livello europeo sta guidando una resistenza contro normative ambientali più rigide. Il principio Do no significant harm (Dnsh), previsto nella proposta di bilancio dell’esecutivo Ue per il periodo 2028-2034, è al centro del dibattito.

Il governo italiano teme che queste normative possano escludere l’industria pesante e i grandi progetti infrastrutturali dai finanziamenti europei, con potenziali conseguenze occupazionali. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso chiaramente questa preoccupazione, sottolineando la necessità di evitare che l’Europa diventi un ostacolo alla propria competitività.

Tuttavia, gli ambientalisti sostengono che il principio Dnsh è indispensabile per garantire che i fondi pubblici sostengano, e non compromettano, gli obiettivi climatici dell’Europa. La discussione è ancora aperta, e il futuro del bilancio Ue dipenderà dal risultato di questi negoziati.