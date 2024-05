La tanuta è un pesce considerato a carni bianche purtroppo poco conosciuto e diffuso nella cultura “popolare” ma dall’aspetto pregiato e ricco di benefici. Ecco tutte le sue proprietà.

Tanuta: cos’è e benefici

La tanuta è una tipologia di pesce a carni bianche, considerata un pesce povero e quindi ecosostenibile, associato come categoria del pesce bianco. Non si tratta quindi di pesce azzurro, anche se possiede ugualmente ottime proprietà nutrizionali anche se è un alimento poco conosciuto e poco noto. In realtà per i suoi innumerevoli benefici è indicato in qualsiasi dieta ed è molto consigliato da aggiungere alla normale dieta quotidiana.

Ecco i principali benefici della tanuta, che appartiene al I° gruppo fondamentale degli alimenti ossia i cibi ricchi di proteine ad alto valore biologico. E’ ricca di vitamine (soprattutto idrosolubili del gruppo B) e minerali specifici (come il ferro) ma, trattandosi di un prodotto della pesca, fornisce anche livelli interessanti di vitamina liposolubile D (calciferolo), iodio e acidi grassi polinsaturi semi-essenziali biologicamente attivi, acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA).

Generalmente considerata meno pregiata del sarago, dell’orata, del dentice, del pagro, di solito la tanuta viene preparata: lessa, arrosto e in zuppa mentre i suoi piccoli esemplari vengono aggiunti nel fritto di paranza. Il suo aspetto cambia notevolmente dall’età giovanile a quella adulta, sia nelle proporzioni corporee, sia nella pigmentazione. Non raggiunge dimensioni molto grandi e gli esemplari più grossi oltrepassano facilmente il chilogrammo, e si trova nell’Oceano Atlantico Orientale e nel Mar Mediterraneo.

Come proprietà nutrizionali ha un apporto energetico medio, conferitole dall’alta concentrazione proteica ed un discreto contenuto lipidico; i glucidi sono irrilevanti. È un pesce di media grassezza e fornisce il doppio delle calorie rispetto al merluzzo ma ben il 25% in meno del salmone. Le proteine della tanuta sono ad alto valore biologico – contengono tutti gli amminoacidi essenziali rispetto al modello umano. E ancora, non contiene fibre, mentre la quantità di colesterolo dovrebbe essere rilevante ma non eccessiva.

Cos’è la tanuta? Tutti i benefici

La tipologia di pesce tanuta, come detto, pesce bianco classificato nel I° gruppo fondamentale degli alimenti, è ricco di proprietà e benefici essenziali per la nostra salute. Adatta a ogni dieta e alimentazione, la tanuta mostra benefici vantaggiosi come vitamine idrosolubili del gruppo B, soprattutto riboflavina (vit B2), niacina (vit PP), piridossina (vit B6) e la cobalamina (vit B12); discreta la quantità di tiamina e acido pantotenico (vit B5).

Sono ottimi i livelli di fosforo, potassio e verosimilmente anche dello iodio; per questo è digeribile nonostante la media concentrazione di grassi ed elevata di proteine. Cucinata senza grassi aggiunti, la tanuta si presta abbastanza alle diete dimagranti, che devono essere ipocaloriche e normolipidiche. L’abbondanza di proteine ad alto valore biologico ne fa un alimento ideale per la dieta anche in caso di attività motoria sportiva ad altissima intensità.

Infine, per l’assenza di glutine e lattosio, la tanuta è ideale anche nella dieta per la celiachia e per l’intolleranza allo zucchero del latte.