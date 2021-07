Le alghe sono dei prodotti naturali davvero utili per la salute dell’organismo. I benefici delle alghe sono numerosi e molto vari. In natura esistono un gran numero di alghe commestibili e ognuna di esse vanta proprietà utili in modo differente.

Tra i benefici di questi prodotti ci sono quelli legati alla salute dell’intestino: scopriamo i principali.

Alghe contro la stipsi

L’alga Chondrus crispus è un’alga molto conosciuta per via della sua capacità di combattere in modo naturale la stipsi. Essa è formata da fibre igroscopiche simili alle mucillagini caratterizzate dalla capacità di aumentare il loro volume a contatto con l’acqua.

Grazie a questa alga quindi riuscirete a migliorare la regolarità intestinale e a combattere la stitichezza in modo naturale.

La sua assunzione infatti permette di stmolare la peristalsi intestinale e facilita anche lo svuotamento dell’intestino e la defecazione.

Le sue fibre formano infatti una massa gelatinosa nell’intestino che aiuta a trascinare via anche i metalli pesanti presenti nel tratto gastrointestinale.

Alghe in caso di diarrea

La spirulina è un’alga in grado di regolare l’attività dell’intestino e di conseguenza è molto utile in caso di diarrea. Proprio per questo motivo l’utilizzo di questa alga riesce a migliorare la salute dell’intestino in modo del tutto naturale.

Alghe per prevenire la sindrome del colon irritabile

Le alghe sono in grado di purificare e disintossicare in modo molto efficace. Tra le alghe quella che offre maggiormente questa proprietà è di certo la spirulina. Questa alga infatti è molto utile per l’effetto detox che offre all’apparato digerente e pa capacità di prevenire le infezioni batteriche responsabili delle varie infiammazioni. Proprio per questo motivo è capace di prevenire la sindrome del colon irritabile.

La spirulina è anche molto utile per stimolare la flora batterica intestinale e per migliorare quindi la sua capacità di assorbire i principi nutritivi essenziali in grado di proteggere l’organismo.