Tutto sulla tapping meditation: alla scoperta di una nuova tecnica contro l’ansia e lo stress. Ecco cos’è e come funziona il metodo per dire addio allo stress.

Tapping meditation: cos’è e come funziona

Nonostante lo scetticismo, la tapping meditation funziona davvero. Chiamata anche Emotional Freedon Technique (EFT) è una terapia per corpo e mente che proviene dalla medicina tradizionale cinese e si ispira alla pratica dell’agopuntura, ma con un approccio anche psicologico. Praticata da tante star e celebrità americane consiste nell’esercitazione una leggera pressione in alcuni punti specifici del corpo, dove si immagazzina stress e ansia. Poi si passa alle affermazioni positive che possono contrastare i sentimenti negativi.

Grazie alla combinazione di gestualità, massaggi e affermazioni la tapping meditation aiuta così a ridurre lo stress, migliorare le proprie performance e allontanare l’ansia. Come funziona? La tapping meditation è molto facile: si picchiettano con i polpastrelli punti specifici sul bordo della mano, sulla testa e sulla parte superiore del corpo in un certo ordine e si pronunciano semplici frasi chiave. Il tapping, chiamato anche EFT è stato sviluppato negli anni ’80 da Cary Craig negli Stati Uniti.

Una delle aree di utilizzo più importanti è lo stress. Tuttavia, il tapping può essere utilizzato anche per la depressione, l’ansia e il dolore. “Ci sono molti studi scientifici che ne dimostrano l’efficacia”, dicono gli esperti. Generalmente, una sessione di tapping meditation stimola nove punti principali di viso, mani e corpo.

1. Centro delle sopracciglia

2. Angolo esterno dell’occhio

3. Parte superiore dello zigomo, appena sotto l’occhio

4. Arco di Cupido, appena sotto il naso

5. Mento, qualche millimetro sotto il labbro

6. Clavicola, esattamente nel punto dove si incontrano

7. Sotto il braccio, poco distante dalle ascelle

8. In cima alla testa

9. Sul lato della mano, qualche centimetro sotto il mignolo.

Cos’è la Tapping meditation: come funziona?

La Tapping meditation, anche se non molto conosciuta, è una tecnica molto efficiente e valida per combattere in modo naturale l’ansia, lo stress e le emozioni negative. Abbiamo visto i punti principali in cui intervenire picchiettando la zona per eliminare lo stress ma gli esperti dicono che con la tapping meditation si può combattere anche un’emozione più intesa e negativa dell’ansia. Una forma di digitopressione per trattare le persone con ansia e disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

Il tapping può essere suddiviso in cinque fasi:

Identificare il problema: affinché questa tecnica sia efficace, devi prima identificare il problema o la paura. Concentrarsi su un solo problema alla volta ha lo scopo di migliorare il risultato.

Testare l’intensità iniziale: dopo aver identificato l’area problematica, è necessario impostare un livello di intensità di riferimento. Il livello di intensità è valutato su una scala da 0 a 10, dove 10 è il livello peggiore.

Frase: devi stabilire una frase che spieghi cosa stai cercando di affrontare. Può aiutare a ripetere una frase come fosse un mantra.

Picchiettio: la sequenza di picchiettio consiste nel premere su nove punti meridiani, visti prima. Alla fine della sequenza, valuta il tuo livello di intensità su una scala da 0 a 10.

Confronta i tuoi risultati con il tuo livello di intensità iniziale. Se non hai raggiunto 0, ripeti il procedimento.