La digitopressione è una tecnica molto antica che fa parte della medicina tradizionale cinese e della medicina tradizionale indiana. Essa si fonda sull’idea dei 14 meridiani energetici conosciuti anche come punti Chakra. Questi sarebbero dei canali energetici ognuno dei quali è legato a specifici organi del corpo.

Proprio per questo, la digitopressione è uno dei migliori rimedi naturali per risolvere il problema dell’insonnia. Scopriamo insieme quali sono i punti che se premuti o massaggiati consentono di dormire meglio.

Punto Yintang per dormire bene grazie alla digitopressione

Il Punto Yintang, conosciuto anche come la stanza dei sigilli o M-HN-3, si trova in mezzo alle sopracciglia. Premere questo punto specifico e massaggiarlo consente di ritrovare la quiete nel riposo anche quando ci si trova in un periodo di grande stress.

Digitopressione: Punto Loagong contro l’insonnia

Il Punto Loagong, conosciuto anche come palazzo del lavoro o PC-8, è molto utilizzato allo scopo di contrastare gli stati di insonnia. Questo punto si trova al centro della mano, precisamente quando con i dito medio della mano si fa il pugno.

Per stimolarlo correttamente vi suggeriamo di sedervi appoggiando il palmo della mano su un bastone e appoggiando allo stesso tempo il mento allo scopo di aumentare la pressione esercitata.

Ovviamente non si deve spingere, bastaerà il peso della testa.

In alternativa, potete anche semplicemente massaggiare questo punto con il pollice dell’altra mano.

Punto Shenmen della digitopressione per dormire meglio

Il Punto Shenmen, conosciuto anche come punto cuore o H7, è in grado di migliorare il sonno e il riposo. Eseguire la digitopressione su di esso su questo punto, infatti permette di calmare gli stati di ansia e di ridurre le palpitazioni andando anche a risolvere i problemi d’umore.

Questa zona si trova alla base interna del polso. Stimolarla quotidianamente nei periodi particolarmente pressione e nei momenti più difficili permette di migliorare lo stato di sonno.