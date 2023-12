Taylor Rooks è una giornalista sportiva e conduttrice tv americana, che appare in trasmissioni come Thursday Night Football, Bleacher Report e Turner Sports. Ecco la sua dieta, ideale per chi come lei viaggia molto.

Taylor Rooks: la dieta per chi viaggia molto

Taylor Rooks, giornalista sportivo e conduttrice televisiva americana di trasmissioni come Thursday Night Football, Bleacher Report e Turner Sports, è stata anche reporter e corrispondente presso SportsNet New York. Prima delle emittenti SNY, CBS e BTN, la Rooks era un reporter di reclutamento di calcio e basket per scout.com. Vanta una presenza in onda per eventi importanti, come il Big Ten Football Championship.

Taylor Rooks proviene da una famiglia di atleti, è la figlia di Thomas Rooks, il massimo leader della corsa per l’Illinois Fighting Illini; e sorella di Ryan Rooks, laureata all’Università della Georgia ed ex nuotatrice e cheerleader. Uno dei suoi ruoli è interagire con i fan e portare sullo schermo i loro argomenti sui social media. La 31enne sempre in onda per riportare le partite di football e altri eventi sportivi ha raccontato la sua dieta, per stare sempre in viaggio.

Come emittente in un settore dominato dagli uomini, Taylor è particolarmente entusiasta di essere in prima linea in un importante cambiamento per le donne nello sport. Con l’inizio della nuova stagione NFL e un ruolo importante in Thursday Night Football, Taylor Rooks mostrerà ancora una volta le sue abilità di reporter al pubblico nazionale e, nel farlo, viaggerà molto ogni settimana. Fortunatamente, non deve andare a scapito della sua salute e benessere, con una dieta ad hoc per i viaggi.

La star reporter sportiva ha imparato alcuni trucchi dietetici per una forma fisica felice e sana nonostante la lunga giornata di lavoro e un programma di viaggio molto impegnativo. Taylor parte dalla colazione sana facile da trasportare in ogni luogo e città ciò significa che il primo pasto della giornata di Taylor è solitamente un frullato proteico o un açai bowl, sia in viaggio che a casa a New York City. Non importa dove, basta che ci sia frutta, latte di mandorle e proteine ​​vegetali.

Con un’agenda così fitta, Taylor Rooks di solito prende anche il pranzo dove capita, in base a dove si trova. Ma si assicura comunque di fare il pieno di nutrienti e cibi sani. Di solito mangia “un’insalata di cavolo riccio con una sorta di proteine come pollo o salmone”, dice la reporter.

Infine la cena, più difficile scegliere una salutare quando lavora. Mentre viaggiano insieme, Taylor e i suoi colleghi organizzano spesso cene di gruppo. Quindi, il suo piano d’azione è piuttosto semplice: “punta su una proteina sana e una verdura”.

Taylor Rooks, reporter di sport americano, a 31 anni è una delle giornaliste sportive tv statunitensi più promettenti nel raccontare lo sport e interagire con il pubblico, raccontando storie di atleti. Abbiamo visto in cosa consiste la dieta flessibile della Rooks sempre in viaggio, da una città all’altra, per questo deve essere molto flessibile. Come spuntini sani, raramente troverai Taylor senza un sacchetto di pistacchi nella sua borsa da viaggio. Di solito porta con sé anche degli orsetti gommosi vegani e biologici che soddisfano la sua voglia di dolci.

“Ho bisogno di un dolce e questi sono davvero buoni e hanno un sapore eccezionale”, racconta Taylor. Anche frutta come fragole o ananas sono presenti nel menù quando Taylor cerca di soddisfare la sua voglia di dolci. Amante dei carboidrati a volte la giornalista sportiva sceglie cose più consistenti come torte, crostate o biscotti con gocce di cioccolato.