Ce ne sono tante varietà e spesso sottovalutate, il tè curativo è la scelta giusta per il benessere del tuo corpo. Questa bevanda calda ha tantissime proprietà e benefici, ecco quali poter scegliere.

Il tè curativo è la scelta giusta per il benessere del tuo corpo

Il tè, soprattutto nelle culture orientali, è considerato molto più che una bevanda e proprio per questo la sua scelta e la preparazione assumono un carattere fondamentale per il suo utilizzo finale. Il tè è una bevanda terapeutica, “socializzante” e spirituale. Le foglie della pianta se decotte con erbe e radici venivano utilizzate per creare una bevanda da bere durante i pasti per facilitare la digestione.

I monaci invece lo sceglievano perché il tè sembrava essere capace di aiutarli nella meditazione. Si può dire, quindi, che i suoi utilizzi spaziano da fini terapeutici della medicina tradizionale cinese, a quelli sociali. È senza dubbio una delle bevande più semplici, versatili e ricche di proprietà positive.

Ci sono poi delle varietà di tè a cui si ricorre per curare diverse patologie specifiche, come ad esempio il tè tuocha, proveniente dallo Yunnan, che ha una spiccata azione ipocolesterolemizzante, oppure il tè xiaokecha, con azione invece ipoglicemizzante, o ancora il tè wulong, famoso per la sua funzione dimagrante e diuretica.

Ecco alcuni tè curativi e a cosa servono: per acne e pressione alta il tè rosso rooibos. Un tè largamente usato in Sudafrica, dal sapore nocciolato, migliora la circolazione, abbassa la pressione sanguigna e allevia i problemi legati alla pelle, come acne ed eczema.

Concentrazione: tè erba mate

Secondo gli uruguaiani, questo infuso dal gusto erboso (una miscela di caffeina, amminoacidi e polifenoli), migliora la concentrazione mentale senza eccitare troppo. Viene usato anche per aiutare la digestione.

Pressione e sistema immunitario: tè all’ibisco

Questa specialità dell’Angola ha una forte acidità, più alcune proprietà in grado di abbassare la pressione del sangue. Inoltre, l’alta concentrazione di vitamina C mantiene il sistema immunitario efficiente.

Ossa e pelle: tè oolong

Questo tè fruttato e semi-fermentato, ricco di antiossidanti, in Cina è un ottimo rimedio per diversi disturbi. Accelera il bruciare dei grassi, mentre il calcio e il manganese aiutano a mantenere pelle e ossa sane.

Tè curativo: la miglior scelta per corpo e mente

Il tè curativo è da sempre conosciuto come un elisir di lunga vita, dall’oriente all’occidente. Ne esistono di tantissime varietà e in base alla tipologia i tè sono utili per diverse patologie, ma anche per la mente. A seconda delle varietà, i tè proteggono il cuore, rinforzano il sistema immunitario e aiutano persino a prevenire i tumori. Ecco alcune tipologie.

La varietà più apprezzata nel mondo è il Darjeeling. Perché funziona? È ricco di teofillina che, come la caffeina, svolge un’azione vasocostrittrice, cioè restringe i vasi sanguigni, con un effetto lievemente analgesico. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica americana Circulation ha provato un forte legame fra il consumo di tè nero e la salute delle arterie.