Cecilia Rodriguez showgirl, modella e influencer 32enne, è diventata famosa negli ultimi anni per i numerosi progetti che la vedono coinvolta. Ma come fa ad apparire sempre in perfetta forma? Ecco rivelata la sua skincare routine e i segreti di bellezza.

La skincare routine di Cecilia Rodriguez: i segreti della modella

Cecilia Rodriguez, famosa per essere la sorella minore di Belen e per svariate partecipazioni ai reality più famosi d’Italia, si mostra sempre in tv e sui social in perfetta forma. Classe 1990, la modella e influencer argentina quali sono i segreti di bellezza di Cecilia? Ecco la sua skincare routine e i passaggi di bellezza quotidiana.

La modella argentina ha condiviso sui social gli scatti insieme all’ex ciclista e fidanzato Ignazio Moser. Tra le foto pubblicate Cecilia ha rivelato un dettaglio della sua beauty routine utile per contrastare le borse sotto gli occhi e le occhiaie antiestetiche che si formano a causa dei periodi più stressanti, quando si dorme poco e anche la pelle ne risente: i patch al collagene, infatti, sono la soluzione efficace per decongestionare questa parte del viso.

Anche una buona crema idratante è fondamentale su questa delicata zona, per minimizzare le borse degli occhi e gli altri segni dello stress, indipendentemente dall’età. Cecilia è anche un’amante delle maschere viso come quella del brand Daphfne Cosmesi che come ha ammesso nelle sue stories adora follemente.

Per testare e dar prova dell’efficacia del marchio, Cecilia ha scattato un selfie di lei allo specchio con il viso ricoperto dalla nuvola spumosa bianca, i capelli raccolti e solo il busto in primo piano che però ha fatto impazzire i suoi followers.

Cecilia Rodriguez, modella e influencer, compagna dell’ex ciclista Ignazio Moser cura molto la sua pelle come dimostra sui social dove è molto seguita. Oltre all’aspetto fisico tonico e snello, dovuto alla dieta e all’allenamento, la minore dei Rodriguez come qualsiasi sua collega abituata all’esposizione mediatica si fa aiutare dai migliori consulenti beauty.

La Rodriguez è stata anche testimonial dei prodotti Creative Walk Beach, dedicati alla cura dei capelli in estate, delle nuove formule a base di estratti vegetali di derivazione mediterranea dalle molteplici proprietà benefiche, per enfatizzarne le piacevoli caratteristiche di morbidezza e luminosità. La sua è una skincare routine a 360 gradi.