Il tè di erisimo è una bevanda ricca di proprietà benefiche per la salute. L’erismo infatti è una pianta conosciuta anche come erba dei cantanti per via della sua capacità di trattare le affezioni legate ai processi infiammatori e ai processi irritativi.

Scopriamo dunque quali sono le principali proprietà che la bevanda ottenuta grazie a questa erba offre.

Proprietà antinfiammatorie del tè di erisimo

Il tè di erisimo è ricco di proprietà benefiche per la salute, infatti si tratta di una bevanda in grado di lenire le infiammazioni grazie alla sua azione antinfiammatoria. Questa infatti, se consumata quando ci sono problemi di infiammazioni alla gola, consente di migliorare la salute del tratto respiratorio in modo del tutto naturale.

In generale, il tè di erisimo è utile per ogni tipo di infiammazione, infatti migliora la situazione indipendentemente dalla natura del problema.

La bevanda è poi in grado anche di lenire la gola andando a ridurre il dolore e il bruciore che spesso ci sono in caso di infiammazioni che colpiscono questa parte del corpo molto delicata.

Proprietà espettoranti del tè di erisimo

Il tè di erisimo è anche in grado di fornire delle proprietà espettoranti davvero notevoli.

La bevanda in questione, infatti aiuta a rendere più fluido il muco che di conseguenza riesce ad essere espulso in maniera più semplice. Questa azione risulta benefica a livello di bronchi e a livello delle vie aeree.

Proprietà antisettiche del tè di erisimo

La bevanda realizzata con l’erisimo è anche molto utile per via della sua azione antisettica. Sorseggiare questo tè quindi permette di disinfettare le vie aeree nel caso di infezioni da parte di microrganismi patogeni.

Alla luce di questo, si comprende che la bevanda è capace di ridurre vari problemi alle corde vocali, ma anche problemi quali laringite, bronchite, faringite e tracheite.