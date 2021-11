La bronchite è un problema che riguarda davvero molte persone durante il periodo invernale. Questa infiammazione ai bronchi si può riconoscere grazie alla presenza di alcuni sintomi che diventano evidenti nelle fasi acute della malattia. Per ritrovare il benessere ci si può affidare ad alcuni rimedi naturali in grado di migliorare la salute.

Sintomi della bronchite

La bronchite è una delle più diffuse defezioni dell’apparato respiratorio. Questo problema si manifesta con alcuni sintomi specifici che permettono di riconoscerlo.

La tosse, sia secca che grassa, è uno dei sintomi tipici della bronchite e può perdurare anche per un certo periodo dopo la guarigione. Chi soffre di bronchite spesso fa fatica a respirare. La stanchezza e il senso di affaticamento sono molto tipici.

Il catarro è presente quasi sempre e può essere trasparente, bianco, giallo o tendente al verde.

In alcuni casi è presente un senso di oppressione e dolore al petto, magari accompagnato da brividi di freddo e febbre.

Rimedi naturali contro la bronchite

I rimedi naturali contro la bronchite sono numerosi e permettono di ritrovare il benessere in modo efficace anche senza ricorrere ai farmaci.

Chi soffre di bronchite dovrebbe prima di tutto riposare molto e cercare di bere tanta acqua. Suggeriamo di utilizzare un umidificatore per ambienti allo scopo di evitare che l’aria si secchi causando mal di gola e difficoltà a diglutire.

Un ottimo rimedio sono poi le inalazioni a base di olio di malaleuca. Anche i suffumigi con acqua e bicarbonato sono in grado di regalare benefici.

Tra gli oli essenziali, suggeriamo: pino, lavanda, cipresso, ginepro e timo. Questi si possono versare nella vasca da bagno per inalarne tutti i fumi.

Quando chiamare il medico

Nel caso in cui i rimedi naturali non abbiano dato i risultati sperati dopo alcuni giorni, suggeriamo di chiamare il medico per avere consigli da lui.

Solo il medico infatti sarà in grado di prescrivere i medicinali giusti per curare la bronchite. In alcuni casi infatti solo gli antibiotici riescono ad eliminare il problema.