Teresanna Pugliese, 36 anni, è diventata conosciuta grazie al noto programma di Maria De Filippi Uomini e Donne prima come corteggiatrice e poi tronista. La web influencer ha svelato la sua beauty routine. Scopriamola.

Teresanna Pugliese svela la beauty routine e tutti i segreti di bellezza

Teresanna Pugliese, web influencer napoletana da quasi un milione di followers su Instagram, condivide gran parte della sua vita privata e lavorativa sui social. L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex di Francesco Monte, ha svelato la sua skincare e beauty routine per una pelle libera dalle imperfezioni.

Mamma di Francesco, avuto nel 2015 da suo marito Giovanni Gentile che ha sposato da pochi anni, Teresanna cura molto la sua pelle e ancor di più dopo la gravidanza. La sua ora appare una pelle quasi perfetta se guardiamo gli innumerevoli scatti fotografici che la Pugliese condivide sul suo social. Ma in realtà anche lei ha sofferto di acne e imperfezioni in passato.

Per questo Teresanna si è anche affidata al brand, nonché sponsor, HelloBody per dire addio a brufoli e punti neri con la maschera all’argilla e fango. La web influencer napoletana la applica sul viso una volta a settimana e la tiene in posa almeno un quarto d’ora per una pelle super liscia e levigata dopo.

Ma la sua skincare, invece, parte da un detergente adatto proprio a liberare la pelle dai brufoli. L’influencer, poi, passa alla crema idratante e levigante per un effetto rimpolpante e anche antiage: prevenire le rughe è sempre meglio che curarle e Teresanna lo sa bene.

La Pugliese inoltre non disdegna nemmeno trattamenti per il viso da fare ogni tanto per una pelle più sana a base di vitamine, così come un buon trattamento per le gambe.

La beauty routine di Teresanna Pugliese: per una pelle al top

Come anticipato, Teresanna Pugliese è molto attiva sui social che utilizza quotidianamente come lavoro. Per prepararsi all’estate e all’esposizione della pelle al sole la web influencer ha utilizzato delle compresse da sciogliere in acqua a base di estratti vegetali per un’abbronzatura omogenea e duratura.

Inoltre, la Pugliese avendo una carnagione abbastanza chiara ma che tende ad abbronzarsi facilmente, non dimentica mai un’ottima SPF da applicare mattino e sera, sia in estate che in inverno, e la pelle ringrazia.