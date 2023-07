Indispensabile per la produzione di emoglobina, di cui fa parte, il ferro è necessario per le funzioni di milza, fegato e intestino e per il sistema immunitario. Negli alimenti si trova anche in quelli di origine vegetale. Ecco l’elenco completo degli alimenti ricchi di ferro.

Alimenti ricchi di ferro origine vegetale: l’elenco completo

Il ferro è un metallo bianco argenteo che arrugginisce a contatto con l’aria in condizioni umide; è molto abbondante sulla terra, rappresentando il quarto elemento più presente, dove si trova soprattutto combinato ad altri elementi.

Il ferro è un minerale indispensabile per la vita, e nell’organismo umano si trova in quantità di circa 3-4 grammi di cui due terzi servono per le funzioni metaboliche o enzimatiche e l’85% si trova nell’emoglobina, la proteina responsabile del trasporto di ossigeno a tutto il corpo.

All’interno dell’emoglobina, il ferro è responsabile del legame con l’Ossigeno, svolgendo quindi una funzione vitale. Il restante 1/3 presente nel corpo lo troviamo sotto forma di riserva e trasportato. Negli alimenti il ferro si trova sotto forma di ferro eme o non eme. Il ferro eme lo troviamo solo negli alimenti di origine animale, mentre il Ferro non eme è presente negli alimenti vegetali come legumi, semi e verdure a foglia verde.

Il ferro negli alimenti è maggiormente contenuto nelle erbe aromatiche e nel fegato, ma lo troviamo in abbondanza anche in altri cibi. Contrariamente a quanto si pensa, inoltre, il ferro non si trova sono negli alimenti di origine animale ma è contenuto in buone quantità anche in alimenti di origine vegetale. Ecco l’elenco completo:

Timo secco macinato: 123,6 mg

Maggiorana secca: 82,7 mg

Semi di cumino: 66,4 mg

Origano secco macinato: 44 mg

Fiocchi di crusca di grano: 40 mg

Cannella: 38,1 mg

Funghi secchi: 28,9 mg

Salvia secca macinata 28,1 mg

Nori (alga), secca: 19,6 mg

Crusca di grano: 12,9 mg

Semi di finocchio: 12,3 mg

Bistecca di soia: 9,2 mg

Pomodori secchi: 9,1 mg

Radicchio verde: 7,8 mg

Pistacchi secchi: 7,3 mg

Fagioli secchi 6,7 mg

Funghi gallinacci 6,5 mg

Ceci secchi: 6,1 mg

Anacardi: 6 mg

Lenticchie secche: 5,1 mg.

Alimenti ricchi di ferro di origine vegetale: benefici

Dopo aver visto l’elenco degli alimenti ricchi di ferro di origine vegetale, ecco i benefici che questo elemento offre alla salute.

È indispensabile per il trasporto di ossigeno: il ferro favorisce la produzione di globuli rossi e di emoglobina, di cui è parte integrante, e lega l’Ossigeno per trasportarlo a tutti gli organi e tessuti. Una carenza di ferro comporta anemia, una condizione in cui diminuisce la quantità di emoglobina nel corpo con conseguente stanchezza, pallore e indebolimento di capelli e unghie;

Rinforza il sistema immunitario: il ferro è indispensabile per la maturazione e la proliferazione delle cellule immunitarie, soprattutto i linfociti. Quindi una sua carenza può comportare una diminuzione delle difese immunitarie e una maggiore predisposizione alle infezioni;

Ha effetto sull’umore: il Ferro favorisce la sintesi di neurotrasmettitori responsabili del buon umore quali la dopamina e la serotonina. Infatti, la carenza di ferro comporta irritabilità, cattivo umore e insonnia;

È importante per il materiale genetico: il ferro svolge un ruolo chiave nella riparazione e nella replicazione del DNA in quanto viene utilizzato come cofattore da proteine responsabili di questi processi. È stato dimostrato che l’anemia da carenza di Ferro comporta danni nucleari nel DNA di soggetti adulti.