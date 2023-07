Nuova ondata di caldo: come difendersi nel modo giusto

Le temperature dei giorni scorsi e di quelli che stanno per arrivare sono ancora molto alte e al di sopra della media stagionale. Stiamo per prepararci alla nuova ondata di caldo che porterà la colonnina di mercurio ad alzarsi e impennarsi. Proviamo a capire come proteggersi con metodi adeguati e consigli ben mirati.

Nuova ondata di caldo

A partire dalla settimana di lunedì 24 luglio, l’Italia sembra essere divisa in due. Sulle regioni italiane una nuova ondata di caldo sta per giungere con temperature in netto aumento, dopo alcuni giorni di pioggia e di refrigerio. In alcune regioni, la colonnina di mercurio rischia di toccare temperature davvero bollenti e preoccupanti.

L’anticiclone africano è pronto nuovamente a farsi sentire portando sul clima masse d’aria che hanno origine dal Sahara, il che spiega la forte calura e canicola che si sta respirando nelle case. Le giornate di lunedì 24 e martedì 25 si prospettano davvero molto calde con temperature elevate soprattutto al sud e al centro.

Nel resto d’Italia, soprattutto al nord, la situazione è destinata a cambiare, dal momento che ci saranno dei gradi in meno, ma comunque l’umidità e l’afa si accompagneranno a questa ondata di caldo che, secondo il parere degli esperti, ha una durata inferiore rispetto alla precedente. Alcune regioni soffriranno moltissimo per la calura con temperature che arriveranno a 45-46°.

Nuova ondata di caldo: come intervenire

Come al solito, a questa nuova ondata di caldo è fondamentale prepararsi nel modo giusto e intervenire tempestivamente dal momento che rischia di causare seri danni e disagi ai soggetti, soprattutto a quelli che sono maggiormente fragili, come bambini e anziani. Prima di tutto, è bene evitare di uscire nelle ore maggiormente calde onde incorrere in colpi di calore.

I consigli sono i più disparati: si va da tenere le tapparelle e le persiane chiuse nelle ore maggiormente calde aprendole soltanto verso sera in modo da non far entrare i raggi del sole e avere così un po’ di refrigerio. Si può anche optare per l’uso di tende oscuranti o zanzariere che non solo non fanno entrare le zanzare, ma sono anche un ottimo rimedio alla luce del sole.

In caso di una ondata di caldo ed evitare i colpi di calore, è bene poi optare per delle soluzioni diverse, come bagnare i polsi e le tempie con dell’acqua fredda in modo da rinfrescarsi oppure con un panno bagnato intorno al collo per avere un po’ di sollievo dall’eccessiva calura. Bere molto e consumare cibi leggeri sono poi alcuni suggerimenti da adottare.

Infine, è bene spegnere tutti quei dispositivi ed elettrodomestici che non si usano che permettono, non solo di risparmiare energia e abbassare i costi, ma anche di non produrre eccessivo calore. Infine, è bene cercare di limitare l’uso del forno e optare per un condizionatore come Artic Cube che dona la giusta frescura.

Nuova ondata di caldo: miglior dispositivo

Per fronteggiare la nuova ondata di caldo che sta per arrivare nei giorni a seguire, soprattutto al centro e al sud, una soluzione vantaggiosa ed efficace è l’uso di un condizionatore. Il migliore, da avere in casa, è Artic Cube, un modello portatile dal design piccolo e compatto, quindi poco ingombrante, ma in grado sicuramente di fornire frescura.

Un elettrodomestico da posizionare in ogni angolo della casa: dal mobile alla scrivania per avere un ambiente piacevole e fresco dove poter soggiornare evitando così di sentire troppo caldo o le vampate di calore. Un dispositivo che funziona in modo efficiente grazie a un serbatoio dove inserire l’acqua e a ben tre velocità che è possibile regolare secondo le proprie necessità.

questo condizionatore portatile è adatto da portare ovunque, anche in viaggio o in vacanza. Funziona grazie un sistema di raffreddamento dell’acqua per cui l’aria è spinta contro il filtro bagnato. In seguito, l’acqua comincia a evaporare trasformando poi in aria che permette di rinfrescare l’ambiente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un condizionatore valido ed efficiente, come affermano gli stessi consumatori, dalle recensioni. Non usa gas o agenti chimici per cui si è sempre sicuri di avere una aria fresca priva di particelle di polvere o di impurità dal momento che, non solo rinfresca, ma umidifica e purifica con il filtri che hanno un tempo di autonomia di 8 ore prima di essere nuovamente sostituiti.

Ecologico, sicuro, salutare, conveniente, con il suo ottimo rapporto qualità prezzo e facile da usare.

Una formula per cui si consiglia di diffidare le imitazioni optando per un prodotto originale ed esclusivo disponibile soltanto sul sito ufficiale dove l’utente interessato all’acquisto si collega inserendo i propri dati per riuscire così ad avere una confezione di Artic Cube al costo di 59€ con altre offerte. Per il pagamento sono ammesse modalità come Paypal, la carta di credito e contanti alla consegna direttamente al corriere.