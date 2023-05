Termiti in casa: come allontanarle naturalmente

Scorgere le termiti in casa può essere un’impresa, ma nel momento in cui ci si rende conto di essere alle prese con un’infestazione è fondamentale intervenire il prima possibile per evitare o limitare danni strutturali alla casa. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo corretto e naturale.

Termiti in casa

E’ possibile essere alle prese con un’infestazione di termiti in casa e, allo stesso tempo, non scorgere la presenza di uno solo di questi parassiti fino al momento in cui gli adulti maturi non sviluppano le ali e spiccano il volo verso nuove colonie, per poi riprodursi.

Esistono specie diverse di termiti, alcune più comuni in alcuni paesi e altre più comuni in altri paesi. Tuttavia, indipendentemente dalla specie predominante, nessun paese è immune alle termiti e, prima o poi, a qualcuno capiterà di doverci fare i conti.

Termiti in casa: consigli

Si ritiene che le termiti abbiano una vita lunghissima. Basti pensare che in ogni colonia vi sono un re e una regina, gli unici che si riproducono e con una vita media di 25 anni. Questa è la ragione per cui, una volta accertatisi della presenza di termiti in casa, è necessario intervenire tempestivamente, nel tentativo di prevenire o, perlomeno, limitare i danni strutturali alla casa.

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare le termiti dalle nostre case, soprattutto quando siamo alle prese con specie particolarmente aggressive. Tuttavia, non tutte le soluzioni funzionano nello stesso modo, con alcune che possono avere un’efficacia limitata e altre un’efficacia solo apparente.

Quando si è alle prese con un’infestazione di termiti in casa, la soluzione migliore è quella di affidarsi ad un dispositivo effettivamente funzionante, che impedisca a questi insetti di entrare in casa e allontani quelli già presenti, in modo molto semplice e molto rapido.

Termiti in casa: rimedio naturale

