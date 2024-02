Il test del capello serve a rivelare abuso o uso improprio di droghe attraverso la cheratina dei capelli. Ma per quanto tempo dopo l’assunzione di droghe restano tracce nel capello?

Test del capello: per quanto tempo rimangono tracce di droga?

Il test del capello è utile per rilevare l’abuso o l’uso improprio di droghe nella matrice cheratinica. Inoltre viene effettuato per rilevare l’assunzione di sostanze illegali ma anche legali come alcol e tabacco, e l’uso improprio di farmaci prescrivibili e da banco.

I test tossicologici su matrice cheratinica possono essere richiesti in varie circostanze che richiedono la rilevazione dell’abuso di alcol o dell’uso improprio di farmaci o uso di droghe, in ambito clinico, forense e lavorativo. Ecco come si effettua: viene prelevato un campione di capelli, solitamente nell’area posteriore della testa ossia il più possibile vicino al cuoio capelluto.

Il campione viene prelevato da personale addestrato perché è fondamentale la garanzia oltre che dell’autenticità anche dell’idoneità del campione da esaminare. Solitamente viene prelevata una ciocca di circa 3 centimetri ma, nel caso in cui si voglia rilevare il consumo di droga in un arco di tempo maggiore, è possibile prelevare campioni di maggior lunghezza.

Prima dell’esecuzione del test è necessario informare l’addetto al prelievo riguardo la recente assunzione di farmaci o integratori e soprattutto di eventuali trattamenti cosmetici quali ad esempio la decolorazione del capello.

É necessario seguire tutte le indicazioni fornite dal personale sanitario addetto al prelievo ed è fondamentale, soprattutto se il prelievo ha una valenza medico-legale, attivare una catena di custodia. L’esecuzione del test tossicologico sulla matrice cheratinica offre numerosi vantaggi rispetto alle altre matrici biologiche, inclusi la possibilità di incrementare la scoperta di più sostanze assunte e di delineare l’andamento del consumo di droga nel tempo.

Ma quanto restano tracce di droga nel capello? In seguito all’assunzione di droga, la sostanza entra nel flusso sanguigno e giunge a diversi distretti dell’organismo, dove viene scomposta nei suoi metaboliti. La droga e i metaboliti penetrano in profondità nel capello attraverso il follicolo pilifero, le ghiandole sudoripare e le ghiandole sebacee del cuoio capelluto. Queste sostanze permangono nei capelli durante la loro crescita, che corrisponde di media a circa un centimetro al mese.

La ciocca di capelli prelevata fornisce informazioni circa l’eventuale assunzione di sostanze fino ai 90 giorni precedenti. Il periodo di tempo entro cui si hanno tracce dell’assunzione di droga può variare da settimane o mesi in base a vari fattori. Questi sono: la quantità ed il momento dell’assunzione della droga e la capacità individuale di metabolizzarla ed eliminarla.

Alcune sostanze sono in grado di permanere all’interno dei capelli in crescita anche per alcuni mesi.

Un campione prelevato invece che dal cuoio capelluto, dal torace dove i peli crescono più lentamente, può aumentare il tempo di rilevamento fino a 12 mesi.

Quanto rimane la droga nel capello? Durata e come funziona

Le droghe lasciano tracce per diverso tempo e possono essere rilevate nel nostro corpo attraverso: sangue, urine e capelli. Dal sangue la droga svanisce dopo poco invece nei capelli resta il maggior tempo, è per questo che le autorità scelgono il test del capello per accertarsi se un soggetto abbia fatto uso di droghe anche non di recente.

Ma quanto resta la droga nel capello? Alcune tra le droghe meno pericolose lasciano le tracce più durature, mentre alcune tra le peggiori e più pericolose scompaiono molto in fretta non solo dal sangue ma anche dai capelli. L’LSD è l’unica sostanza che scompare dai capelli abbastanza in fretta, in circa 3 giorni, mentre il resto delle droghe è rilevabile nei successivi 3 mesi.

Non solo quindi è il modo più semplice per determinare il consumo, il test del capello può arrivare anche a stabilire una data con un metodo piuttosto semplice: misurando la lunghezza in rapporto alla velocità della ricrescita dei capelli. Ecco che anche per questo chi fa uso di droghe segretamente e non vuole essere scoperto ha sempre timore del test del capello.