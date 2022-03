Testosterone alto: come mantenerlo e aumentarlo naturalmente

Il testosterone alto è indice di una funzionalità sessuale ottimale. Tuttavia, soprattutto dopo i 30 anni, affinché la funzionalità sessuale sia ottimale, è necessario intervenire, attraverso l’assunzione regolare di specifici integratori alimentari. Scopriamo perché e dove acquistare, online, il prodotto migliore.

Testosterone alto

Il testosterone è un ormone estremamente importante, che si trova sia nell’uomo che nella donna. Tuttavia, nella donna, i livelli di testosterone sono bassi e la sua presenza, insieme all’estrogeno, è importante per l’equilibrio ormonale. Nell’uomo, al contrario, il testosterone è presente nel sangue a livelli elevati, la sua presenza favorisce lo sviluppo e, infine, la funzionalità sessuale.

Livelli alti di testosterone sono indice di buona salute. Al contrario, livelli bassi di testosterone possono provocare problemi, specialmente in relazione alla funzionalità sessuale. Uno scarso desiderio per l’attività sessuale, che sia individuale o in coppia, uno scarso interesse generale nei confronti del sesso, una scarsa libido, eiaculazione precoce, difficoltà a raggiungere o mantenere l’erezione per il tempo necessario a completare il rapporto sessuale, nell’uomo, possono essere la conseguenza di livelli bassi di testosterone.

Testosterone alto: consigli

Esistono modi diversi, che si possono mettere in pratica, per mantenere i livelli di testosterone alti nel sangue. D’altra parte, anche se non dipendenti dalla propria volontà, alcune cause che determinano una scarsa produzione di quest’ormone nel sangue sono la conseguenza di atteggiamenti sbagliati.

Dormire bene è estremamente importante per livelli ottimali di testosterone nel sangue. A questo proposito, non è necessario dormire 7-8 ore per notte perché quello che conta è dormire bene, appunto, con un sonno che sia di qualità e che al mattino non faccia sentire costantemente stanchi e spossati. A volte, le difficoltà del sonno sono legate ad un disturbo del sonno vero e proprio che va indagato affinché risolverlo.

L’alimentazione corretta è un’altra abitudine che dovrebbe essere parte integrante di uno stile di vita, nel complesso, sano ed equilibrato. Alcune abitudini alimentari possono favorire l’aumento di peso, a sua volta, responsabile di alcune patologie che, nel tempo, possono portare ad un calo brusco dei livelli di testosterone nel sangue.

Per la stessa ragione, ai fini di uno stile di vita sano e livelli ottimali di testosterone nel sangue, è essenziale dare priorità al movimento e all’attività sportiva in generale.

Testosterone alto: miglior rimedio naturale

L’assunzione regolare di integratori alimentari, insieme ai consigli menzionati nel paragrafo precedente, è essenziale quando la disfunzione sessuale si manifesta. Purché questa sia la conseguenza di un fattore psicologico e, in ogni caso temporaneo, gli integratori alimentari hanno l’obiettivo di agire direttamente sulla causa che determina il problema per risolverlo senza, però, compromettere lo stato di salute della persona interessata.

Blue Bull è il primo integratore alimentare che cura la disfunzione sessuale conclamata attraverso l’azione sinergica di ingredienti che sono naturali al 100% e che, nello specifico, risultano essere:

Estratto di Maca e Muira Puama , per ottimizzare la produzione di testosterone nel sangue, accendere il desiderio sessuale, regolarizzare la funzione ormonale, favorire l’erezione e migliorare la qualità dei rapporti sessuali;

, per ottimizzare la produzione di testosterone nel sangue, accendere il desiderio sessuale, regolarizzare la funzione ormonale, favorire l’erezione e migliorare la qualità dei rapporti sessuali; Arginina , un amminoacido essenziale per la produzione degli spermatozoi e di ossido nitrico, importante per la funzione erettile;

, un amminoacido essenziale per la produzione degli spermatozoi e di ossido nitrico, importante per la funzione erettile; Estratto di Tribulus , meglio noto come Tribulus Terrestris, una pianta nota da tempi antichi per i suoi benefici sotto le lenzuola, grazie alla quale ottimizzare e migliorare l’energia e la resistenza a letto, sia nell’uomo che nella donna;

, meglio noto come Tribulus Terrestris, una pianta nota da tempi antichi per i suoi benefici sotto le lenzuola, grazie alla quale ottimizzare e migliorare l’energia e la resistenza a letto, sia nell’uomo che nella donna; Zinco , per la produzione di liquido seminale e livelli elevati di testosterone, affinché stimolare la libido e mantenere alta la concentrazione;

, per la produzione di liquido seminale e livelli elevati di testosterone, affinché stimolare la libido e mantenere alta la concentrazione; Estratto di Damiana, un vero e proprio afrodisiaco naturale, essenziale per risolvere l’ansia da prestazione, la frigidità, l’eiaculazione precoce e la disfunzione erettile.

