Le tisane rilassanti sono ideali per migliorare l’umore e per riuscire a dormire in maniera più serena. Per realizzarle a casa propria è necessario utilizzare alcuni specifici ingredienti naturali che, combinati, permettono di avere un grande risultato finale. Scopriamo le tre migliori ricette per realizzare senza problemi tisane fai da te.

Tisane rilassanti per migliorare l’umore

Tra le tisane rilassanti migliori c’è sicuramente quella che stiamo per spiegarvi. Questa infatti è in grado di migliorare il buon umore e la calma durante il giorno.

Per realizzarla avrete bisogno di:

35 grammi di lavanda

20 grammi di menta

35 grammi di melissa

10 grammi di iperico

Fate bollire un pentolino di acqua e poi spegnete il fuoco. Aggiungete quindi gli ingredienti e mescolate.

Coprite e lasciate riposare per circa 10 minuti. Filtrate e versate in una tazza.

Consumate la tisana calda. Vi suggeriamo di berla ancora calda durante la sera, ma è ottima anche durante il giorno per ritrovare il buon umore.

Tisane rilassanti per dormire meglio

Una delle migliori tisane per dormire bene è realizzata con il papavero. Questa risulta non solo gustosa e particolare, ma anche davvero utile per dormire in modo sereno.

Gli ingredienti necessari sono:

lavanda

biancospino

tiglio

papavero

Fate bollire l’acqua e versate questi quattro ingredienti in parti uguali dopo aver spento il fuoco. Mescolate e lasciate riposare per circa 5 minuti. Filtrate e bevte ancora caldo.

Tisane rilassanti contro lo stress

Durante i periodi stressanti della vita è possibile sorseggiare una gustosa tisana allo scopo di sgombrare la mente dai pensieri che l’assillano. Per stare meglio infatti vi consigliaom di realizzare una tisana anti-stress che prevede l’utilizzo di alcuni ingredienti naturali con proprietà ottime contro lo stress.

Per favorire il rilassamento vi suggeriamo di preparare una tisana con i seguenti ingredienti:

30 grammi di lavanda

20 grammi di menta

30 grammi di passiflora

20 grammi di escolzia

Mettete a bollire un po’ di acqua e poi spegnete il fuoco non appena raggiunge il bollore. Aggiungete poi le erbe e i fiori. Lasciate riposare per circa 5 minuti e successivamente filtrate versando in una tazza. Bevete la tisana ancora calda.

Vi consigliamo di bere 3 tazze al giorno consumandone sempre una durante la sera in modo da dormire meglio. Potete anche prepararne un litro e poi berla durante il giorno anche fuori casa.