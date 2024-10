Un weekend dedicato al benessere

Il 19 e 20 ottobre 2023, Milano ospiterà I Feel Good, un evento imperdibile dedicato al benessere in tutte le sue forme. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 7.000 visitatori, quest’anno il palinsesto promette di essere ancora più ricco e coinvolgente. L’evento si svolgerà presso la Fondazione Riccardo Catella, nel quartiere Portanuova, e sarà completamente gratuito e aperto al pubblico.

Attività e appuntamenti da non perdere

Il programma di I Feel Good include una vasta gamma di attività, tra cui consulti medici, lezioni di yoga, workshop e degustazioni. I visitatori potranno partecipare a talk con esperti del settore, come medici e nutrizionisti, che affronteranno temi attuali legati alla salute e al benessere. Tra gli ospiti, ci saranno nomi noti come la spiritual mentor Paola Maugeri e l’atleta olimpica Elisa Molinarolo, che condivideranno le loro esperienze e conoscenze.

Focus sulla salute e la prevenzione

Un aspetto fondamentale dell’evento sarà la promozione della salute e della prevenzione. Grazie alla collaborazione con RAF First Clinic – Gruppo San Donato, i partecipanti potranno usufruire di screening gratuiti per la rilevazione della pressione arteriosa, glicemia e valutazioni posturali. Questi servizi sono essenziali per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute e della cura del proprio corpo.

Un’esperienza per tutti

Il weekend del benessere non è solo per gli adulti: ci saranno anche attività dedicate ai più giovani e alle famiglie. I workshop creativi, come la realizzazione di borse crochet e consulenze per la decorazione della casa, offriranno un’opportunità per imparare e divertirsi insieme. Inoltre, le degustazioni culinarie permetteranno di scoprire nuovi sapori e tecniche di cucina, rendendo l’evento un’esperienza completa e coinvolgente.