Il Tritordeum è un tipo di cereale relativamente “nuovo” in quanto a popolarità, ma è ricco di benefici per la salute. Ecco le sue proprietà e come si usa in cucina.

Tritordeum: cos’è, proprietà e benefici

Il tritordeum ancora poco noto, almeno in Italia, è un tipo prezioso di cereale proveniente dalla Spagna, ricco di proprietà e benefici. Questo cereale non è infatti un organismo geneticamente modificato, ma ha un alto contenuto di fibre, proteine ed antiossidanti. Ecco i principali benefici del tritordeum, in Italia prodotto specialmente in Puglia.

Il tritordeum ha un basso contenuto di glutine; migliora la funzione intestinale; aiuta nella lotta contro l’obesità e il diabete; migliora la salute cardiovascolare. La luteina, che è presente ad un massimo di dieci volte i livelli trovati nel frumento tenero, è fortemente implicata nel mantenimento della salute degli occhi, avente attività contro la degenerazione maculare.

Ma questo è solo l’inizio. Il tritordeum, comparato agli altri cereali, ha un più alto contenuto di proteine, caratterizzato da una elevata digeribilità. Rispetto ad altri cereali, ha un più basso contenuto di amido, dunque di carboidrati. Come detto, ha un elevato contenuto di luteina, carotenoide antiossidante con un’azione che protegge gli occhi dalla degenerazione molecolare e dagli effetti nocivi della luce del sole. Il contenuto di luteina è addirittura sei volte superiore a quello del classico pane di frumento.

Il tritordeum ha un contenuto di fibra dietetica più elevato rispetto al frumento, principalmente gli arabinoxilani, con effetti positivi sulla salute cardiovascolare. Per questa ragione, i prodotti di Tritordeum possono essere etichettati con il simbolo “Keyhole” in applicazioni integrali.

Inoltre, il Tritordeum ha un importante contenuto di fruttani, composti ad azione prebiotica che contribuiscono a mantenere in buono stato la flora batterica intestinale. Il rame e lo zinco giocano un ruolo vitale in numerosi funzioni corporali: crescita cellulare, corretto funzionamento del sistema immunitario e del metabolismo. Infine i cereali integrali sono una fonte essenziale di questi minerali che il tritordeum contiene in elevate quantità.

Il tritordeum, come visto, è un particolare cereale proveniente dalla Spagna e dal Portogallo ma coltivato anche in Italia, specie in Puglia, ancora poco utilizzato in cucina anche se in realtà si sta facendo strada soprattutto come farina per le sue innumerevoli proprietà. E non dimentichiamo i suoi tanti benefici, come visto, molti di più rispetto ad altri cereali. Ma quali proprietà contiene il tritordeum?

Questo cereale ha la caratteristica unica di possedere una composizione proteica del glutine diversa da quella del frumento classico, con livelli di gliadine significativamente più bassi, meno carboidrati, ma un contenuto più elevato di proteine, fibre alimentari e antiossidanti. Oltre ad essere più sostenibile in filiera, questo cereale offre una grande versatilità nella produzione di dolci, pane e bevande vegetali.

Il Tritordeum ha molte proprietà benefiche per la salute, una fra tutte come detto, la possibilità di essere utilizzato anche nelle diete per le intolleranze al glutine di tipo “non celiache” per il suo basso contenuto di glutine, ricco di fibre dietetiche e di antiossidanti naturali. Riassumendo, ecco i benefici e proprietà del tritordeum:

Ha un basso contenuto di glutine;

Migliora la funzione intestinale e aiuta nella lotta contro l’obesità e il diabete, aiutando il sistema immunitario;

Migliora la salute cardiovascolare grazie alla presenza di antiossidanti, fibre e fruttani superiore ad altri cereali;

Ricco di luteina, antiossidante fondamentale nella protezione degli occhi dal sole, ed in grado di ridurre il rischio di malattie oftalmologiche;

È estremamente ecosostenibile: la sua coltivazione, infatti, ha un bassissimo impatto ambientale.

In cucina può essere usata soprattutto come farina per produrre pane, pasta e tutti i prodotti da forno, dolci o salati. Il sapore è molto simile a quello del grano ma i benefici come detto, sono molti di più. Scegliere la farina di tritordeum vuol dire avere maggiore digeribilità. Anche a livello di sapori, i prodotti da forno a base di farina Tritordeum risultano molto più leggeri.