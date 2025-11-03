Un’Esperienza Magica di Yoga a Biella: Scopri il Tuo Benessere Interiore

Nel cuore di Biella, precisamente in Via Repubblica 52/B, si trova un luogo incantevole dove la pratica dello yoga si fonde con la meditazione, la musica e la creatività: Yoga in Wonderland. Questo spazio è dedicato a coloro che desiderano riscoprire il benessere attraverso attività olistiche e laboratori creativi.

La missione del centro è promuovere la meraviglia in ogni lezione, offrendo un palinsesto ricco di corsi che soddisfano sia i principianti sia i praticanti più esperti. Il programma settimanale inizia il 29 settembre 2025, con la prima lezione gratuita per tutti i nuovi arrivati.

Corsi di yoga per ogni livello

In Yoga in Wonderland, è possibile scegliere tra una varietà di corsi di yoga, ognuno guidato da insegnanti esperti e appassionati. Tra le proposte, si trova la lezione di Kundalini Yoga condotta da Alice, che dura 60 minuti e combina asana, tecniche di respirazione e meditazione. Questo approccio è adatto a tutti, con varianti che permettono a ciascuno di praticare secondo le proprie esigenze.

Lezioni dinamiche e fluide

Un’altra proposta è il corso di Vinyasa Yoga, tenuto da Vanessa Brundo, in cui le posizioni seguono il ritmo del respiro, creando una danza armoniosa tra movimento e respirazione. Questa pratica è ideale per chi cerca un’esperienza più dinamica e fluida, in cui anche le transizioni assumono un’importanza fondamentale.

Per chi desidera approfondire l’aspetto energetico del corpo, è disponibile il corso di Hatha Yoga con Rosy Brusaferro. Questa classe si concentra sulle posizioni tradizionali e sull’energia vitale, esplorando il concetto di nadi e chakra, utilizzando affermazioni silenziose per rinforzare la connessione interiore.

Esperienze uniche e laboratori creativi

Oltre ai corsi di yoga, Yoga in Wonderland ospita anche laboratori creativi che abbracciano la musica, l’arte e la consapevolezza. Le classi speciali si svolgono ogni mese e offrono opportunità uniche di connessione con il proprio io interiore attraverso pratiche come il Reiki e la meditazione.

Il potere dei suoni e della musica

Un’esperienza da non perdere è la pratica di yoga accompagnata da musica dal vivo, in cui Alice Kundalini e musicisti ospiti uniscono le forze per creare un’atmosfera magica. Queste sessioni, arricchite da strumenti ancestrali e melodie incantevoli, offrono un viaggio sonoro che amplifica i benefici della pratica.

Inoltre, i laboratori di arteterapia e costellazioni familiari, guidati da esperti del settore, offrono spunti di crescita personale e nuove prospettive. Questi eventi sono progettati per aiutare a esplorare e liberare emozioni profonde, creando un ambiente di sostegno e comprensione.

Il nostro team di esperti

Il team di Yoga in Wonderland è composto da insegnanti altamente qualificati, ognuno con un background unico. Alice Kundalini, fondatrice della scuola, ha una vasta esperienza nel campo dello yoga e della filosofia orientale e lavora per combinare questi elementi in esperienze significative per i praticanti. Al suo fianco, Vanessa Brundo, con la sua passione travolgente, guida le classi con delicatezza e attenzione, permettendo a ciascuno di esplorare le proprie capacità.

Con un approccio inclusivo e accogliente, l’obiettivo del centro è creare uno spazio dove ogni individuo possa sentirsi a proprio agio e ispirato a intraprendere il proprio viaggio di crescita personale. Si attende con entusiasmo l’arrivo nel paese delle meraviglie per condividere il potere dello yoga e della meditazione.