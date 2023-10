Victoria Cabello conduttrice televisiva, ex volto di “Quelli che il calcio”, oggi ha 48 anni ma la sua forma resta smagliante. Ecco svelata la skincare routine della Cabello che ci insegna come prenderci cura della nostra pelle, anche dopo i 40anta.

Victoria Cabello ci insegna come prenderci cura della nostra pelle con la sua skincare routine

Victoria Cabello, conduttrice tv, dopo oltre vent’anni di televisione ha abbandonato il piccolo schermo per tanto tempo e soltanto dopo ha rivelato la causa: la malattia di Lyme. Per fortuna, è riuscita a superare questo momento difficile. La splendida 48enne ha svelato sui social, dove è molto seguita, come si prende cura della sua pelle, luminosa e scintillante.

In un video social Victoria ha svelato un trucchetto della sua skincare routine mentre “sbaciucchia” felicemente un barattolo di collagene in polvere a firma Vital Proteins. Per chi non lo sapesse, si tratta del brand di integratori di Jennifer Aniston, wellness freak per sua stessa ammissione, fissata con il concetto di curarsi dall’interno attraverso alimentazione sana e prodotti beauty. Victoria Cabello, a 48 anni, fa più che bene ad aiutarsi con un prodotto di qualità a base di collagene.

La perdita di collagene, proteina preziosa del nostro organismo ed elemento di sostegno del derma, è un processo che si avvia superato i 30 anni e di fatto segna l’inizio dell’invecchiamento cutaneo. Victoria Cabello non ha mai cambiato un dettaglio: la sua frangetta. È il suo marchio di fabbrica, da oltre vent’anni porta la frangetta lunga e piena, perfetta per regolare i lineamenti del suo viso magro.

Victoria Cabello e la skincare routine: segreti di bellezza

Victoria Cabello conduttrice tv alla guida per anni di “Quelli che il calcio” e ideatrice del fortunato show “Victor Victoria” è tornata finalmente alla ribalta. Come fa la Cabello a 48 anni ad avere la stessa pelle luminosa e sana di quanto ne aveva venti? Per avere una pelle così, ci vuole molta cura e costanza.

La conduttrice ex volto Rai segue una routine da tanti anni per apparire al meglio: dalla crema idratante per pelle secca al siero e tonico dall’effetto anti-age. Non ci sono marchi preferiti, anche quelli più economici vanno bene l’improntate è controllare gli ingredienti. Per finire la sua skincare Victoria non può mai far mancare una maschera viso almeno una volta alla settimana, e perché no una buona dose di vitamina C.