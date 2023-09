Liu Wen, prima top model cinese al mondo, è tornata sulle passerelle della settimana della moda per Prada, Isabel Marant e Schiaparelli, e in prima fila per Chanel. Ecco la sua skincare routine e 10 suoi trucchetti di bellezza.

Liu Wen svela 10 trucchetti di bellezza: com’è strutturata la sua skincare routine?

Liu Wen è la prima top model cinese che ha raggiunto il successo a livello mondiale. La splendida 35enne, dopo una pausa di tre anni causata dalla pandemia, è tornata in passerella come protagonista delle fashion week.

Spesso definita la prima top model cinese, Liu Wen ha fatto molta strada da quando è entrata nel settore ed è diventata un’icona a pieno titolo. L’imponente bellezza ha tracciato il suo percorso attraverso la celebrità globale, rompendo i soffitti di vetro e aprendo la strada alla prossima generazione di modelle cinesi e asiatiche.

La Wen proviene da Yongzhou, una città nella provincia cinese meridionale dell’Hunan. Ha detto che quando era più giovane la sua città natale era limitata in termini di moda, poiché “non c’erano negozi di moda, nemmeno riviste”, ha ricordato la supermodella.

Liu è diventata la prima donna cinese a partecipare alla sfilata di Victoria’s Secret; la prima modella cinese ad apparire sulla copertina di Vogue America e la prima portavoce asiatica di Estée Lauder. Una pioniera della sua etnia. Ma com’è la Wen nella vita reale? Quando è fuori dai set, il suo stile personale può essere descritto come “carino” e “sportivo”, poiché la supermodella desidera mantenere il suo aspetto semplice e comodo.

Inoltre la Wen utilizza il make-up in modo minimale. I suoi migliori consigli di skincare includono la pulizia religiosa ogni giorno e sera, maschere per il viso e creme da notte. Inoltre un paio di occhiali da sole Chanel per coprire le tarde nottate.

Liu Wen e la skincare routine: segreti di bellezza della supermodella

La prima modella cinese, Liu Wen, a calcare le più importanti passerelle del mondo oggi ha 35 anni ed è tornata più in forma che mai a sfilare alle settimane della moda, da Milano a Parigi. Liu è una delle modelle più seguite sui social media e ama l’opportunità di essere un buon modello: “Il tuo comportamento e il tuo atteggiamento possono ora avere un impatto maggiore sugli altri, quindi ora c’è la responsabilità di iniettare un po’ di energia positiva nel mondo”, ha detto la supermodella.

Wen ha rivelato la sua routine quotidiana di cura della pelle. “Ogni giorno pulisco profondamente il mio viso: questo è il primo passo”. Quindi poi utilizza un tonico, un siero e una crema per gli occhi. Poi non sempre una crema da giorno per la mattina e sempre una crema solare. Di notte, invece, utilizza la crema da notte. Altro segreto di bellezza: maschere per il viso anche cinque volte a settimana.