Weekend di Benessere a Milano: Scopri I Feel Good 2025!

Il countdown è iniziato per l’attesissimo evento I Feel Good, in programma l’11 e il 12 ottobre a Milano. Questo weekend è dedicato a tutti coloro che desiderano approfondire il tema del benessere e della longevità, partecipando a una serie di attività gratuite che spaziano da sessioni di fitness a talk con esperti del settore. Sarà l’occasione perfetta per nutrire corpo e mente, scoprendo nuovi strumenti per vivere una vita sana e appagante.

Un programma ricco di attività

Quest’anno, l’evento giunge alla sua terza edizione e si concentra sull’importanza di prendersi cura di sé sotto vari aspetti. Per questo motivo, il programma è stato strutturato per offrire una varietà di workshop, lezioni pratiche e dibattiti stimolanti. Non perdere l’opportunità di interagire con professionisti del benessere e apprendere come piccoli cambiamenti quotidiani possano contribuire a una vita più lunga e sana.

Appuntamenti da non perdere

Il primo giorno, sabato 11 ottobre, avrà inizio con una serie di talk nella area dedicata a discussioni e approfondimenti. Tra gli ospiti, ci saranno il medico degli astronauti Filippo Ongaro e la psicologa Sonja Ongaro, che condivideranno strategie per cambiare mentalità e vivere meglio. Seguirà un intervento dell’esploratore Max Calderan, che parlerà di come i microsonni possano restituire energia al nostro corpo.

Nel pomeriggio, il direttore del National Innovation Centre for Ageing, Nic Palmarini, insieme a Giuseppe Fatati dell’Italian Obesity Network, affronterà il tema della percezione dell’età e come ci sentiamo rispetto ai nostri anni. Non mancherà un’intervista a Filippa Lagerbäck, che discuterà di come rimanere giovani nel cuore e nella mente.

Attività fisica e relax

Ma I Feel Good non è solo talk e dibattiti; ci saranno anche momenti dedicati all’attività fisica. La mattina di sabato, cominceremo con un workout energizzante guidato dal trainer Luca Anzano. A seguire, la nostra esperta di Pilates, Eleonora Pellegrin, guiderà una sessione per migliorare la forza e l’elasticità del corpo. Per chi ama muoversi con ritmo, non perdere il Tamboo Fitness, un’attività che unisce esercizio e divertimento.

Il valore del benessere mentale

Nella giornata di domenica 12 ottobre, il focus sarà sulla connessione tra mente e corpo. Iniziamo con una sessione dedicata al sonno, al sesso e allo sport, guidata da un panel di esperti che include la psicoanalista Giulia Griselli e la maestra di yoga Simona Tarabini. Questi elementi sono fondamentali per il nostro benessere e contribuiranno alla nostra longevità.

Un altro appuntamento imperdibile sarà la presentazione del docufilm The M factor, che esplora la menopausa in modo aperto e sincero. L’argomento verrà approfondito da un panel di esperti, tra cui ginecologi e farmacisti, che risponderanno alle domande più comuni su questo tema.

Un’opportunità per tutti

La manifestazione si svolgerà presso la Fondazione Riccardo Catella in via Gaetano De Castillia, 28, e sarà un’occasione unica per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio stile di vita. Che si sia appassionati di fitness, curiosi del benessere o semplicemente desiderosi di apprendere, questo evento è pensato per ognuno.

Inoltre, gli organizzatori, tra cui Donna Moderna e Starbene, stanno preparando una serie di sorprese e attività coinvolgenti. È consigliabile prenotare il proprio posto per non perdere nulla di questo fantastico weekend all’insegna della salute e della felicità. Visita il sito ufficiale per informazioni dettagliate e per registrarti.