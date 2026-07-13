Yoga e battello fluviale: l’evento da non perdere a Pontedera

Immagina un pomeriggio dove il benessere incontra la scoperta del territorio. Questo è ciò che offre l’evento del 18 luglio 2026 a Pontedera, un’occasione perfetta per chi cerca di rilassarsi e connettersi con la natura.

L’iniziativa, organizzata nel Parco dei Salici inizia con una sessione di Hatha Yoga guidata dall’istruttrice Tatiana Battaglia. Successivamente, i partecipanti potranno godersi una navigazione rilassante a bordo del Battello Fluviale Andrea da Pontedera vivendo il territorio da una prospettiva unica.

Un’esperienza di benessere e scoperta

L’evento è pensato per offrire un momento di pausa dalla routine quotidiana. La sessione di yoga nel Parco dei Salici è un’opportunità per rilassarsi e rigenerarsi mentre la navigazione sul fiume permette di scoprire il territorio da un punto di vista diverso.

L’iniziativa è aperta a tutti e prevede un massimo di 50 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite telefono, WhatsApp al numero 388 758 3081 o via email all’indirizzo info@.

Dettagli pratici

L’evento si terrà sabato 18 luglio 2026, con inizio alle 17:30 e termine previsto per le 19:30. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria per garantire la partecipazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Alessandro Turini responsabile dell’organizzazione. L’ultimo aggiornamento dei dettagli è stato effettuato il 7 luglio 2026.

Perché partecipare

Questo evento è un’occasione unica per prendere cura di sé e scoprire il territorio in un modo diverso. La combinazione di yoga e navigazione fluviale offre un’esperienza completa di benessere e rilassamento.

Non perdere l’opportunità di vivere un pomeriggio indimenticabile a Pontedera, dove il benessere e la scoperta del territorio si fondono in un’unica esperienza.