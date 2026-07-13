Lezioni di yoga con Micaela Placentino a Valdidentro Vertical

In un’estate intensa, tra escursioni e avventure all’aria aperta, è fondamentale trovare momenti di pausa per rigenerarsi. A Valdidentro, dal 13 luglio al 29 la palestra di arrampicata Valdidentro Vertical diventa un’oasi di tranquillità grazie alle lezioni di yoga del respiro con Micaela Placentino.
Un’esperienza accessibile a tutti
Le lezioni sono pensate per chiunque desideri avvicinarsi allo yoga, senza necessità di esperienza pregressa. Che tu sia un principiante o un praticante esperto, queste sessioni offrono un momento di benessere e rilassamento durante il tuo soggiorno in montagna.
Orari e giorni delle lezioni
Le lezioni si tengono in diversi momenti della giornata per adattarsi alle tue esigenze:
- Lunedì alle 19:45 per chiudere la giornata lasciando andare tensioni e pensieri.
- Mercoledì alle 08:45 per iniziare la mattina con energia e presenza.
- Giovedì alle 19:45 per ritrovare calma e riequilibrio dopo la settimana.
- Sabato alle 08:45 per un risveglio lento e consapevole nel weekend.
Cosa portare
Per partecipare, assicurati di avere con te:
- Un tappetino personale.
- Una copertina.
- Abbigliamento comodo.
La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, contatta Micaela Placentino tramite WhatsApp al numero +39 328 413 8831.
Altri eventi a Valdidentro
Oltre alle lezioni di yoga, Valdidentro offre una vasta gamma di attività estive per tutte le età. Tra gli eventi più attesi:
L’Estate dei Piccoli
Un programma ricco di spettacoli, laboratori, cinema all’aperto e attività sportive pensate per i più piccoli.
Visite guidate alla Torre di Fraele Ovest
Ogni lunedì, dal 13 luglio al 7 settembre, scopri la storia e i paesaggi della Valdidentro attraverso visite guidate alla Torre di Fraele Ovest.
Escursioni guidate
Tra le escursioni più popolari, il trekking al Lago Nero con visita all’apiario in quota e il percorso sulle tracce dei dinosauri nelle Cime di Plator.
Valdidentro è la destinazione ideale per chi cerca naturaavventura e benessere offrendo esperienze uniche per tutta la famiglia.