Lezioni di yoga con Micaela Placentino a Valdidentro Vertical

In un’estate intensa, tra escursioni e avventure all’aria aperta, è fondamentale trovare momenti di pausa per rigenerarsi. A Valdidentro, dal 13 luglio al 29 la palestra di arrampicata Valdidentro Vertical diventa un’oasi di tranquillità grazie alle lezioni di yoga del respiro con Micaela Placentino.

Un’esperienza accessibile a tutti

Le lezioni sono pensate per chiunque desideri avvicinarsi allo yoga, senza necessità di esperienza pregressa. Che tu sia un principiante o un praticante esperto, queste sessioni offrono un momento di benessere e rilassamento durante il tuo soggiorno in montagna.

Orari e giorni delle lezioni

Le lezioni si tengono in diversi momenti della giornata per adattarsi alle tue esigenze:

Lunedì alle 19:45 per chiudere la giornata lasciando andare tensioni e pensieri.

alle per chiudere la giornata lasciando andare tensioni e pensieri. Mercoledì alle 08:45 per iniziare la mattina con energia e presenza.

alle per iniziare la mattina con energia e presenza. Giovedì alle 19:45 per ritrovare calma e riequilibrio dopo la settimana.

alle per ritrovare calma e riequilibrio dopo la settimana. Sabato alle 08:45 per un risveglio lento e consapevole nel weekend.

Cosa portare

Per partecipare, assicurati di avere con te:

Un tappetino personale .

. Una copertina .

. Abbigliamento comodo.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, contatta Micaela Placentino tramite WhatsApp al numero +39 328 413 8831.

Altri eventi a Valdidentro

Oltre alle lezioni di yoga, Valdidentro offre una vasta gamma di attività estive per tutte le età. Tra gli eventi più attesi:

L’Estate dei Piccoli

Un programma ricco di spettacoli, laboratori, cinema all’aperto e attività sportive pensate per i più piccoli.

Visite guidate alla Torre di Fraele Ovest

Ogni lunedì, dal 13 luglio al 7 settembre, scopri la storia e i paesaggi della Valdidentro attraverso visite guidate alla Torre di Fraele Ovest.

Escursioni guidate

Tra le escursioni più popolari, il trekking al Lago Nero con visita all’apiario in quota e il percorso sulle tracce dei dinosauri nelle Cime di Plator.

Valdidentro è la destinazione ideale per chi cerca naturaavventura e benessere offrendo esperienze uniche per tutta la famiglia.