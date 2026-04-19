Yoga Fest! a Bracciano: tre giorni di benessere e pratiche olistiche

Nel cuore della natura vicino a Bracciano si tiene un evento pensato per chi desidera ritagliarsi tempo di qualità per sé: Yoga Fest! propone un percorso di tre giorni che unisce yoga, meditazione e musica dal vivo in un contesto accogliente. L’appuntamento è organizzato da Sattva Yoga Roma presso il Borgo Acqua Paola, con attività pensate per accompagnare la persona nella riscoperta del respiro, del corpo e delle emozioni.

Le proposte sono pensate per essere accessibili: chi si avvicina per la prima volta troverà esercizi guidati e spiegazioni graduali, mentre i praticanti più esperti potranno approfondire pratiche e sequenze. Oltre alle sessioni fisiche, il programma include momenti di musica sacra e esperienze sonore come il sound bath, rituali di canto come il kirtan e incontri dedicati all’ayurveda per un approccio integrato al benessere.

Programma e attività

Dal 17 al 19 aprile si alternano lezioni mattutine e pomeridiane, workshop tematici e performance serali: le pratiche comprendono sia Yoga dinamico sia sessioni restorative, incontri di meditazione e laboratori di movimento. Tra gli ospiti è prevista la partecipazione di insegnanti del team Sattva Yoga Roma e di ospiti speciali, tra cui Max Passante, noto per la sua Estatic dance, che conduce pratiche rivolte all’espressione corporea e al rilascio emotivo.

Tipologie di pratica

Le lezioni sono modulari e progettate per diversi livelli: si passa da sequenze energiche a sessioni lente e rigenerative, con attenzione al ascolto corporeo e alla qualità del respiro. La proposta include elementi di danza tradizionale come l’odissi, momenti di canto collettivo e workshop pratici su tecniche di respirazione, meditazione e cura personale con l’ayurveda, utili per integrare le pratiche quotidiane.

Logistica e formule di partecipazione

Per adattarsi alle esigenze dei partecipanti, l’evento offre più formule: è possibile scegliere il weekend completo con pernottamento, la partecipazione per l’intera giornata o la mezza giornata. I pasti inclusi nelle diverse opzioni sono a base di prodotti vegetariani, con proposte vegane e gluten free preparate con cura per garantire qualità e attenzione alle materie prime.

Informazioni pratiche

Le attività si svolgono all’interno degli spazi del Borgo Acqua Paola, luogo immerso nel verde che favorisce il contatto con la natura e il raccoglimento. Le pratiche sono adatte a persone di ogni età e condizione fisica: gli insegnanti prevedono varianti e adattamenti per chi ha bisogno di un approccio più dolce. Per dettagli sulle iscrizioni e sulle singole attività è possibile consultare il sito ufficiale dell’organizzazione.

Perché partecipare

Partecipare a Yoga Fest! significa ritagliarsi uno spazio per rallentare e ricentrarsi, sperimentando strumenti pratici per il benessere quotidiano. Le giornate combinano movimento, ascolto e condivisione: dall’approccio meditativo alle sessioni di ascolto sonoro, ogni elemento è pensato per favorire il recupero energetico e la connessione con sé e con gli altri. È un’occasione per imparare, divertirsi e nutrirsi in modo consapevole.