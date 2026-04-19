Corso pratico sulla dieta mediterranea per professionisti della salute

La Dieta mediterranea non è solo un profilo gastronomico: è considerata a livello internazionale un modello alimentare capace di influenzare positivamente la salute pubblica. In questo corso residenziale si esplorano le origini storiche, gli alimenti tipici e le prove scientifiche che collegano questo modello nutrizionale alla riduzione del rischio di patologie croniche. Il percorso vuole offrire ai partecipanti strumenti pratici per integrare i principi della dieta mediterranea nella pratica clinica quotidiana e nei programmi di prevenzione.

Organizzato e presentato da MGM CONGRESS, il corso assegna 8.00 crediti ECM ed è pensato per professionisti sanitari interessati a consolidare competenze in nutrizione e salute pubblica. La modalità è RES (residenziale) e la sede prevista è l’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo Antonio Sacco, in Via Giovanni Florenzano 4. La giornata formativa si svolge il 23/04/2026 e offre opportunità di aggiornamento teorico e applicativo grazie a docenti qualificati tra cui la prof.ssa Maria Triassi.

Contenuti e obiettivi didattici

Il programma approfondisce la composizione della dieta e la sua evoluzione nelle tradizioni culinarie di Italia, Grecia, Spagna e Marocco, evidenziando come alimenti semplici e stagionali possano tradursi in benefici a lungo termine. Verranno discusse le più recenti evidenze cliniche su riduzione del rischio cardiovascolare, controllo metabolico e impatto sulle malattie infiammatorie croniche. L’obiettivo è che i partecipanti acquisiscano competenze tecniche per valutare, consigliar e integrare la dieta mediterranea nei percorsi di prevenzione e monitoraggio del paziente.

Approccio clinico e salute pubblica

Un focus specifico sarà dedicato all’applicazione clinica: come trasformare le raccomandazioni nutrizionali in interventi verificabili e replicabili nei servizi sanitari. Si analizzeranno protocolli di sorveglianza, strumenti di counseling e indicatori di esito. L’intento è fornire strumenti utili sia al singolo professionista sia alle équipe multidisciplinari per promuovere un approccio preventivo integrato che ponga la dieta mediterranea come elemento chiave della promozione della salute.

Dettagli organizzativi e riconoscimenti

Il corso ha numero ministeriale 479742 ed è accreditato per il rilascio di 8.00 crediti ECM. L’erogazione è gratuita e il provider responsabile è MGM CONGRESS (ID provider 1126). La modalità è residenziale in presenza e per ottenere i crediti è generalmente richiesta la presenza per almeno il 90% della durata formativa; la verifica avviene tramite firma del registro presenze e un questionario a risposta multipla finale per la valutazione dell’apprendimento.

Sede, materiali e registrazione

La lezione si tiene nell’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo Antonio Sacco, in Via Giovanni Florenzano 4, nella località di Sant’Arsenio. Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici e riferimenti bibliografici aggiornati. Dopo la verifica della partecipazione e il superamento del test il provider rilascia l’attestato ECM e procede alla registrazione dei crediti su CoGeAPS, che avviene solitamente entro 90 giorni dalla conclusione dell’attività formativa.

Destinatari e valore professionale

La giornata formativa è indicata per un ampio ventaglio di figure: Medico Chirurgo (numerose discipline), Infermiere, Farmacista, Biologo, Fisioterapista, Psicologo, Veterinario e tecnici della prevenzione. L’accreditamento copre specifiche discipline indicati nel programma e rappresenta un’occasione per aggiornare il proprio profilo professionale con competenze spendibili nella prevenzione primaria e secondaria di patologie correlate all’alimentazione.

Valore pratico per la pratica clinica

Partecipare significa acquisire una visione integrata che considera la nutrizione come strumento di salute pubblica: dall’interpretazione delle evidenze scientifiche all’implementazione di interventi educativi e di sorveglianza. I partecipanti potranno così applicare protocolli basati sulla dieta mediterranea per migliorare gli esiti clinici dei pazienti e promuovere politiche locali di prevenzione alimentare.