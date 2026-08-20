Yoga Radio Bruno Estate 2026 su Italia 1: date, location e artisti

L’estate 2026 continua a risuonare di musica grazie a yoga Radio Bruno Estate l’evento musicale che sta conquistando il pubblico in Emilia-Romagna. Martedì 18 agosto, in prima serata su Italia 1, andrà in onda la terza puntata di questo spettacolo itinerante, registrato in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia.

Prodotto da Radio Bruno l’emittente radiofonica con sede a Carpi, lo show è condotto da un duo d’eccezione: Noemi ed Enrico Papi affiancati dallo speaker radiofonico Enzo Ferrari. Le registrazioni sono state effettuate tra giugno e la prima settimana di luglio, prima dell’incidente che ha coinvolto Noemi, costringendola a esibirsi con le stampelle e seduta su uno sgabello.

Una serata di musica e intrattenimento

La terza puntata di Yoga Radio Bruno Estate promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Sul palco si alterneranno grandi nomi della scena musicale italiana, tra cui Marco MasiniRocco HuntAnnaCristina D’AvenaRosa ChemicalMalika AyaneGemelli DiversiRhoveMara SatteiClementinoEnrico NigiottiBambole Di PezzaCioffiMaria Antonietta & ColombreEddie Brock e Elena D’Elia.

Oltre alle esibizioni live, il programma offrirà anche un’occhiata dietro le quinte con interviste e momenti di intrattenimento, mostrando al pubblico i luoghi più significativi dell’Emilia-Romagna. La serata sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria di Gianni Morandi che renderà questa edizione ancora più speciale.

Il viaggio musicale attraverso l’Emilia-Romagna

Yoga Radio Bruno Estate è un viaggio musicale che sta attraversando alcune delle città più belle dell’Emilia-Romagna. Dopo le tappe di Ravenna e Piacenza Reggio Emilia è la terza tappa di questo tour itinerante. La prossima e ultima puntata sarà registrata a Carpi in Piazza dei Martiri e andrà in onda la prossima settimana.

Nato nel 2002, Yoga Radio Bruno Estate ha raggiunto la sua 21esima edizione quest’anno. Dalla sedicesima edizione del 2026, lo show è trasmesso dalle reti Mediaset, inizialmente su La5 e, dallo scorso anno, su Italia 1. Questo format ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di unire grandi artisti e location suggestive, creando un’esperienza unica per gli spettatori.

Non perdete l’appuntamento con la terza puntata di Yoga Radio Bruno Estate 2026, martedì 18 agosto in prima serata su Italia 1. Preparatevi a una serata di musica, intrattenimento e grandi emozioni, nel cuore dell’estate italiana.