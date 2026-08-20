Vaccino sperimentale a mRNA: risultati promettenti contro il melanoma

La lotta contro il melanoma potrebbe aver trovato un nuovo alleato grazie alla tecnologia dell’mRNA. Moderna e Merck hanno annunciato i risultati positivi di uno studio di fase 3 su un vaccino sperimentale che promette di rivoluzionare il trattamento di questa forma di cancro della pelle. La notizia ha scatenato un’ondata di ottimismo tra gli esperti del settore e ha portato a un balzo delle azioni delle due aziende.

I risultati dello studio di fase 3

Lo studio, che ha coinvolto 1.137 pazienti ha dimostrato che il vaccino sperimentale, chiamato intismeran autogene in combinazione con il farmaco immunoterapico pembrolizumab (noto anche come Keytruda), è in grado di ridurre significativamente il rischio di recidiva del melanoma. I risultati hanno mostrato un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo rispetto alla terapia standard.

La tecnologia dell’mRNA

La tecnologia dell’mRNA utilizza istruzioni molecolari sintetiche racchiuse in minuscole vescicole di grasso che penetrano temporaneamente nelle cellule, inducendole a produrre bersagli che addestrano il sistema immunitario del corpo. Questa tecnologia è stata inizialmente sviluppata per i vaccini contro il Covid-19 e ora viene applicata alla lotta contro il cancro.

Le dichiarazioni degli esperti

Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna, ha dichiarato: “La giornata di oggi segna una pietra miliare straordinaria per Moderna, per la scienza dell’mRNA e, soprattutto, per i pazienti affetti da cancro“. Anche Georgina Long, direttrice medica del Melanoma Institute Australia e professoressa di Oncologia Medica del melanoma dell’Università di Sydney ha espresso entusiasmo per i risultati, sottolineando il potenziale di questa terapia per prolungare la vita dei pazienti.

Le implicazioni future

I risultati di questo studio aprono la strada a nuove possibilità di trattamento non solo per il melanoma, ma anche per altri tipi di tumore. Dean Y. Li, presidente dei Merck Research Laboratories ha affermato che la terapia combinata ha il potenziale di stabilire un nuovo paradigma terapeutico nel contesto del trattamento adiuvante del melanoma. Le aziende intendono presentare i dati ufficiali in una prossima conferenza internazionale e avviare le richieste di approvazione alle autorità regolatorie.

Paolo Ascierto, oncologo e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma dell’Istituto Pascale di Napoli ha commentato che questi risultati rappresentano un’ulteriore rivoluzione nel campo della lotta al melanoma. “Siamo all’inizio di una grande svolta nel campo dell’oncologia“, ha dichiarato, sottolineando che la terapia adiuvante con questo vaccino terapeutico personalizzato a mRNA aumenta i benefici e diminuisce le ricadute dei pazienti già operati.

In Italia, una volta ottenute le autorizzazioni da parte di FDAEMA e AIFA si stima che circa 3.000 persone potrebbero beneficiare di questa nuova terapia. Le sperimentazioni sono in corso anche per altri tipi di tumore, come il polmone, il rene e il pancreas, aprendo nuove prospettive per il trattamento del cancro.