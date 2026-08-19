Paperclipping: perché gli ex mandano messaggi senza voler riaprire il dialogo

Hai mai ricevuto un messaggio improvviso da un ex partner, apparentemente senza motivo? Questo fenomeno, noto come paperclipping può destabilizzare anche chi credeva di aver superato la relazione. Secondo una ricerca condotta da OnePoll il 40% dei giovani adulti ha vissuto questa esperienza.

Il termine paperclipping trae ispirazione da Clippy la graffetta animata di Microsoft Office che compariva all’improvviso sullo schermo con suggerimenti non richiesti. Proprio come Clippy, certi ex riappaiono senza un vero motivo, interrompendo la nostra quotidianità per poi sparire di nuovo.

Paperclipping vs riconciliazione: come distinguerli

La psicologa Alessia Cipriano spiega che il paperclipping si distingue da un tentativo autentico di riconciliazione per l’assenza di assunzione di responsabilità. Un vero tentativo di riavvicinamento include un riferimento al passato, come un mi dispiace per come sono andate le cose e la volontà di confrontarsi. Chi torna per davvero si espone al rischio di essere rifiutato.

Al contrario, il paperclipping è un messaggio che non espone a alcun rischio l’ex che lo manda. Un semplice ehi, come stai? un like a una storia o un meme inviato a mezzanotte sono esempi di questa comunicazione. Il suo scopo è richiedere attenzione senza offrire nulla in cambio, verificando se si occupa ancora un posto nella vita e nelle emozioni dell’altro.

Perché un messaggio può destabilizzarci così tanto

Il nostro inconscio non archivia le storie importanti con la stessa velocità della nostra parte razionale. Anche se a livello logico possiamo aver chiuso una relazione, a livello emotivo quella persona rimane associata a un vissuto intenso. Quando compare una notifica, non stiamo leggendo un semplice messaggio, stiamo riaprendo un intero mondo. Il corpo lo sa prima della mente: batticuore, stomaco chiuso, sensazione di disorientamento.

La fine di una relazione è un lavoro attivo che facciamo giorno dopo giorno, costruendo una nuova quotidianità. Un messaggio inaspettato interrompe questo processo proprio perché arriva quando le difese sono abbassate. Non è tanto la persona in sé a destabilizzarci, quanto il nodo emotivo non del tutto sciolto che quella persona rappresenta. Il turbamento non va letto come allora lo amo ancora ma piuttosto come c’è ancora qualcosa di mio, lì, che merita attenzione.

I rischi nel rispondere e come gestire la situazione

Rispondere a un messaggio di paperclipping può alimentare un’intermittenza emotiva. Ogni risposta, anche un semplice tutto bene, tu? riattiva il legame e riporta indietro le lancette del processo di elaborazione. È come toccare una ferita che si stava rimarginando: non la riapre del tutto, ma ne rallenta la guarigione. Inoltre, rispondere per cortesia insegna all’altro che quel canale è sempre aperto, incoraggiando il comportamento a ripetersi.

Non rispondere non significa essere scortesi, significa scegliersi. Se si sente il bisogno di chiudere il cerchio, il consiglio è farlo una sola volta, in modo chiaro e definitivo: ti ringrazio, ma per me questa storia è conclusa e preferisco non restare in contatto. Una frase così non lascia spiragli e, soprattutto, restituisce a chi la scrive il controllo della situazione. Dopo, la strategia più protettiva rimane il no contact niente risposte. E se il paperclipping si ripete, conviene bloccare l’ex senza farsi prendere da sensi di colpa immotivati.

L’ex che fa paperclipping raramente sta pensando a te: sta rispondendo a un proprio bisogno. Può essere un momento di solitudine, un calo di autostima, la fine di un’altra relazione, la semplice necessità di sentirsi ancora amabile. Comprendere questo ci aiuta a smettere di cercare un significato romantico o razionale in un gesto che, di fatto, non ne ha. Non è un messaggio su voi due, ma su di lui (o lei).

Se smetti di chiederti perché mi ha scritto? e inizi a chiederti cosa voglio io, adesso? hai già spostato il baricentro dove deve stare, cioè su te stessa. Il comportamento dell’altro non è in tuo potere, ma la tua risposta, sì.

Tre consigli pratici per gestire il paperclipping

Primo: aspetta almeno 24 ore. L’urgenza di rispondere è la reazione emotiva. La scelta di come (e se) farlo deve arrivare dalla parte più lucida di te. Nella maggior parte dei casi, il giorno dopo, il bisogno di rispondere si è già ridimensionato.

Secondo: chiediti questo messaggio aggiunge qualcosa alla mia vita di oggi, o mi riporta a quella di ieri?. È una domanda semplice, ma costringe a guardare la situazione tenendo conto del presente, non della nostalgia.

Terzo: sposta l’energia sul piacere. C’è un principio che ripeto spesso: il dolore è proporzionale alla mancanza di piacere. Quando quella notifica riaccende un vuoto, la risposta non è riempirlo con chi l’ha creato, ma con qualcosa che ti fa stare bene: una telefonata a un’amica, un’uscita, un’attività che ami. All’inizio richiede uno sforzo consapevole, poi diventa un’abitudine, e infine la tua nuova normalità. È lì che il paperclipping smette di avere potere su di te. Non perché hai bloccato una persona, ma perché la tua vita è tornata a essere il posto in cui vuoi stare.