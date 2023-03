10 alimenti che accelerano il dimagrimento: quali sono?

Mangiare cibo sano è molto importante per la propria salute e per mantenersi in forma. Scopriamo insieme quali sono i 10 alimenti da tenere in casa e consumare per accelerare il dimagrimento.

Dimagrire mangiando sano



Secondo un’indagine condotta da MioDottore, piattaforma leader nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner, come riportato da Vanity Fair, il benessere è il principale obiettivo degli italiani. Al primo posto della lista dei desideri, per il 38% degli intervistati, c’è dimagrire mangiando sano. Oggi sul mercato ci sono molti integratori, polveri e bevande che promettono di aumentare il metabolismo e bruciare grassi, ma per una forma fisica ottimale e a lunga durata, non c’è niente di meglio di una dieta equilibrata che si basa sull’assunzione di cibi sani, molti dei quali riescono ad accelerare il processo di dimagrimento. Sono perfetti per chi non ha molto tempo o molta voglia di seguire una dieta a lungo termine. Si tratta di alimenti ricchi di sostanze nutritive, in grado di donare senso di sazietà. Le nutrizioniste americane Elissa Goodman e Dana James, a Byrdie, hanno svelato quali sono gli alimenti in grado di accelerare il dimagrimento e Vanity Fair ne ha selezionati dieci, di cui non potrete più fare a meno, tenendo presente che alcuni di questi, combinati tra loro, fanno perdere peso ancora più velocemente. Se avete deciso di voler dimagrire mangiando sano, allora dovete correre a far la spesa, per non far mancare nella vostra dispensa questi 10 elementi in grado di agevolare il dimagrimento.

10 alimenti che accelerano il dimagrimento



I dieci alimenti che riescono ad accelerare il dimagrimento sono: