Il caffè è la bevanda per eccellenza presente in ogni momento sulla nostra tavola. C’è chi crede che l’espresso faccia male in realtà è una bevanda ricca di benefici. Ecco 10 buoni motivi per assumere caffè.

10 buoni motivi per bere caffè: tutti i benefici dell’espresso

La bevanda più bevuta al mondo dopo l’acqua è sicuramente il caffè. Questa gustosa ed energizzante bevanda ci dà il buongiorno la mattina ed è anche un’ottima scusa per passare del tempo in buona compagnia ma soprattutto fa bene alla nostra salute. Parola di scienza. Scopriamo 10 buoni motivi per bere caffè e i suoi benefici.

Aiuta a ridurre il dolore e l’affaticamento dei muscoli dopo l’allenamento di quasi il 50%, soprattutto in caso di lunghi sforzi fisici, come la maratona o il ciclismo. Lo afferma una ricerca dell’American Pain Society.

Consente al tuo organismo di assimilare meglio le fibre contenute negli alimenti, importantissime per migliorare le funzionalità dell’intestino, aumentare il senso di sazietà e ridurre il rischio cardiovascolare. La ricerca in questione è stata pubblicata sul giornale ufficiale dell’American Chemical Society.

Riduce le possibilità di sviluppare diabete di tipo 2 di quasi il 25% se vengono consumate 6 o più tazze di caffè al giorno. Pionieri di questa teoria furono gli studiosi olandesi, la cui ricerca fu confermata da altre decine di studi condotti in 8 paesi del mondo.

In maniera più precisa, uno studio condotto ad Harvard, dimostrò che il rischio di diabete 2 diminuisce del 10% per ogni tazza di caffè bevuta, scendendo al 6% per il caffè decaffeinato.

Bevendo dalle 3 alle 5 tazzine di caffè al giorno si riduce il rischio di Alzheimer poiché la caffeina agisce in maniera positiva proprio su alcune caratteristiche sviluppate da chi è affetto da questa malattia degenerativa.

Migliora l’umore e, di conseguenza, ha effetti positivi anche in caso di depressione. E’ stato dimostrato dall’Harvard School of Public Health che le donne bevitrici di caffè hanno il 20% in meno di probabilità di soffrire di depressione.

Riduce i sintomi del morbo di Parkinson. Come afferma uno studio pubblicato sul giornale dell’American Academy of Neurology, chi beve caffè ha effetti positivi sul controllo dei movimenti per chi è affetto da questa malattia.

Fa bene al fegato, soprattutto se si ha l’abitudine di bere alcol, allontanando addirittura il rischio di ammalarsi di cirrosi epatica, tipico disturbo di chi eccede nel consumo di bevande alcoliche.

Migliora la memoria perché incide sulla nostra capacità di concentrazione, rendendoci più reattivi e brillanti, anche se abbiamo dormito poco.

Se il caffè viene bevuto a fine pasto migliora la digestione perché stimola la produzione dei succhi gastrici.

Ultimo beneficio: c’è una correlazione tra caffè e longevità secondo uno studio osservativo condotto dalla Keck School of Medicine della University of Southern California.

Grazie agli antiossidanti e ai composti fenolici contenuti nel caffè, le persone che ne bevono almeno 3 tazzine al giorno hanno un rischio ridotto di morire per problemi legati alla circolazione e all’apparato gastrointestinale.