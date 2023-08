Fabio Fazio conduttore, autore e produttore televisivo, ha esordito giovanissimo sulle reti Rai ottenendo in seguito grande popolarità con la conduzione di “Che tempo che fa”. Ecco la sua dieta.

La dieta di Fabio Fazio: cosa mangia il conduttore di ‘Che tempo che fa’ per tenersi in forma?

Fabio Fazio storico conduttore di “Che tempo che fa”, in onda prima su Rai 2 e poi Rai 3 fino allo scorso giugno, ha anche presentato il Festival di Sanremo in quattro edizioni: 1999, 2000, 2013 e 2014. Dal 2003 è autore e conduttore di “Che tempo che fa” il programma che l’ha conclamato al successo. Ma come si tiene in forma il conduttore 58enne?

Si chiama Morning banana diet o dieta della banana ed è una dieta che promette di far perdere peso, addirittura, fino a 3 kg in cinque giorni, la dieta che avrebbe fatto dimagrire il conduttore Fabio Fazio che da dovuto dir addio alla Rai.

Luciana Littizzetto, sua spalla storica, in una puntata passata di “Che tempo che fa” lo ha preso in giro per la sua dieta dimagrante. Quale dieta dimagrante? Pare che Fabio Fazio segua appunto la dieta della banana per perdere peso e tenersi in forma.

“Già le diete sono deprimenti, ma quella della banana si candida ad essere la più triste della storia”, ha esordito Fazio. Secondo i bene informati, sembra che il conduttore mangi solo una banana nella sua pausa pranzo, è la sua ricetta per perdere peso e stare in forma.

La banana contiene molto potassio ed è parecchio energetica. Ma in cosa consiste la dieta della banana per perdere peso?

La dieta della banana, conosciuta anche come Morning Banana Diet, è un regime alimentare finalizzato al dimagrimento. Questa dieta è stata ideata nel 2008 da una farmacista giapponese, Sumiko Watanabe, e periodicamente torna alla ribalta, sul web e sui social.

La prima “cavia” su cui è stata provata la dieta della banana è stato Hitoshi Watanabe, marito di Sumiko che riuscì a perdere ben 16 kg.

Il regime alimentare in questione consente, per la prima colazione, un consumo di un certo numero di banane con acqua a temperatura ambiente oppure con un bicchiere di latte.

Per quanto riguarda il pranzo e la cena non sono previste restrizioni di sorta. È consentito, nel caso si avverta la fame, il consumo di una o più banane come spuntino fra un pasto e l’altro, ma non sono concessi dolci di alcun tipo. Dopo le 20 è vietato consumare un qualsiasi cibo. È poi obbligatorio andare a dormire entro la mezzanotte.

Fabio Fazio storico e noto conduttore Rai, come anticipato, da settembre non sarà più in casa Rai con “Che tempo che fa” dopo ben vent’anni. Il conduttore trasloca da Rai 3 al Nove (canale televisivo italiano privato edito da Discovery Italia, divisione del gruppo Warner Bros).

La Rai ha anche oscurato i profili social del programma “Che tempo che fa” causando un certo fastidio nel conduttore che ha replicato insieme alla sua storica collega Luciana Littizzetto con un nuovissimo video promo rilasciato dall’account Twitter del Nove che sponsorizza “Che tempo che fa” in onda dal prossimo 15 ottobre.

Fabio Fazio e l’inseparabile Lucianina Littizzetto si sono mostrati in versione estiva, con stivaloni di gomma ai piedi e retino da pesca. L’obiettivo? Recuperare qualche pesciolino per il nuovo acquario, quello che faceva da sfondo alla scrivania del conduttore nella vecchia versione del programma e che ritornerà sul Nove.

Il conduttore ex Rai, ormai, è più in forma che mai con un sorriso smagliante: sarà grazie alla dieta?