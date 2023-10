Come sappiamo l’acqua è fondamentale per la nostra vita e per vivere in modo sano. Ma quali sono i benefici del bere acqua? Ecco svelati 10 ottimi motivi per cui l’acqua è così importante.

10 ottimi motivi per cui l’acqua è così importante

L’acqua potabile è essenziale per la vita ed è una parte fondamentale del vivere sano. Come sappiamo il corpo di un adulto è composto mediamente per il 60% di acqua, e anche una disidratazione moderata pari al 2% del peso corporeo può avere conseguenze sulle funzioni cognitive e sulle prestazioni fisiche.

Uno stile di vita basato su una corretta idratazione è importante, poiché ciò che beviamo è importante quanto ciò che mangiamo. Per questo è fondamentale rendere la corretta idratazione alla portata di tutti, specialmente dei più piccoli.

Ecco 10 buoni motivi per cui l’acqua è così importante da bere nella nostra vita quotidiana fino a 2lt al giorno è consigliato dagli esperti. Ecco la lista dei motivi e benefici dell’acqua.

Rinforza le difese immunitarie: bere acqua favorisce la difesa da raffreddori e malanni stagionali, oltre a prevenire l’accumulo di sali nei reni che potrebbero causare la formazione di calcoli. Inoltre bere acqua durante la giornata aiuta a mantenere la corretta densità del sangue per evitare complicazioni a livello cardiovascolare. Essa è anche utile anche alle ossa aiutando a mantenerle in forma e a prevenire l’artrite.

Regola la temperatura corporea: l’acqua è fondamentale per regolare la temperatura corporea, soprattutto dopo l’attività fisica quando si suda molto e il corpo si raffredda. Bere acqua aiuta a mantenere stabile la temperatura corporea intorno ai 36°.

Depura e favorisce la digestione: l’acqua rende possibile l’eliminazione delle tossine e dei materiali di scarto che si accumulano nell’organismo. Una corretta idratazione aiuta a regolarizzare l’intestino, alleviando anche problemi di stitichezza.

Aiuta a recuperare le energie e ad aumentare la concentrazione: bere aiuta a ridurre la sensazione di fatica e stanchezza e a migliorare le nostre capacità cognitive, rende più concentrati e attenti.

Aiuta a dimagrire: un organismo disidratato trova difficoltà a metabolizzare i grassi: per questo chi beve poca acqua potrebbe non riuscire a perdere peso. Inoltre bere acqua regola lo stimolo dell’appetito e a favorisce il senso di sazietà.

Stimola il metabolismo: bere la giusta quantità di acqua stimola il metabolismo e fa bruciare più calorie.

Aiuta l‘attività fisica: per uno sportivo è fondamentale bere acqua per alimentare i muscoli di energia. Si consiglia di bere prima dell’allenamento perché fra gli altri benefici dell’acqua c’è quello di ridurre il rischio di crampi, fatica e distorsioni. Inoltre bere acqua dopo l’allenamento aiuta a reintegrare i liquidi dispersi dopo l’attività fisica.

Rende la pelle più luminosa: l’idratazione per la pelle del viso e del corpo arriva dall’esterno grazie a creme e fluidi, ma anche dall’interno. Bere acqua aiuta a rigenerare le cellule, prevenire la formazione delle rughe d’espressione ed eliminare le tossine e i batteri accumulati.

Previene il mal di testa: la disidratazione rappresenta una delle cause più comuni del mal di testa, soprattutto quando l’organismo è affaticato. Perciò bere la giusta quantità di acqua aiuta a prevenire l’emicrania.

Rende più felici: l’idratazione favorisce il flusso di sostanze nutritive e di ormoni nel nostro organismo. Questo rende possibile un miglior rilascio di endorfine, quelle sostanze legate alla felicità.