Vanessa Incontrada attrice, conduttrice tv ed ex modella spagnola ormai italiana, è di nuovo al timone del satirico Striscia la Notizia con Alessandro Siani. L’attrice ha rivelato la skincare routine per una pelle perfetta.

Vanessa Incontrada: la skincare routine dell’attrice

Vanessa Incontrada, attrice e presentatrice tv, è apparsa con un nuovo look al timone per la terza volta del telegiornale satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia” al fianco di Alessandro Siani. Con capelli corti a caschetto, la Incontrada ha affascinato ancor di più i telespettatori che la amano da sempre per la sua naturalezza.

Vanessa si è contraddistinta sul piccolo e sul grande schermo per la sua estrema semplicità con la quale ha conquistato il pubblico ed i milioni di italiani che non l’hanno mai persa d’occhio, tra un’apparizione e l’altra. Una semplicità che la accompagna da sempre e che potremmo dire sia proprio la sua caratteristica principale.

Seguitissima non solo in tv ma anche sui social, Vanessa Incontrada ama interagire con la sua schiera di followers quotidianamente postando scatti e diversi contenuti che la ritraggono in compagnia della sua splendida famiglia e spesso senza trucco e senza alcun filtro più bella che mai.

La star nata a Barcellona quarantaquattro anni fa non perde occasione di ribadire il suo approccio a favore di una vita che sia rispettosa del suo benessere e della natura. Anche se spesso è stata criticata per la sua forma fisica, la Incontrada non ha avuto paura di mostrarsi in costume sui social, apparendo più splendida che mai. La conduttrice di origini spagnole infatti ha da sempre lanciato un messaggio di body positive.

Vanessa Incontrada e la skincare routine: beauty tips

Vanessa Incontrada da modella ad attrice e conduttrice tv è diventata negli anni un’icona di bellezza e body positive, infatti, è stata spesso criticata per i chiletti di troppo a cui l’attrice non ha mai dato importanza. Vanessa ha fatto della sua bellezza semplice e naturale un vero e proprio marchio di fabbrica.

Con le sue curve sensuali e procaci non ha assolutamente nulla da invidiare alle modelle magrissime, convenzionalmente considerate icone di splendore. La Incontrada non si è mai voluta adeguare agli stereotipi, nonostante le continue pressioni a cui viene sottoposta una donna dello spettacolo.

Anche la skincare routine dell’attrice è semplice come lei, a partire dalla detersione della pelle perlopiù tendente al secco su cui Vanessa stende una crema idratante mattino e sera.

Inoltre la conduttrice e attrice spagnola non ha mai voluto rifarsi il viso, se non qualche piccolo ritocco impercettibile come le labbra. Per il resto Vanessa punta solo sulla naturalezza dei suoi splendidi 44 anni.