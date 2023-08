Quando si decide di sposarsi non c’è una ricetta per l’unione a prova di separazione, tuttavia esistono dei piccoli segreti e consigli per favorire un matrimonio felice e duraturo. Eccone 10 che nessuno ti dice.

10 segreti che nessuno ti dice per un matrimonio felice e duraturo

Quando si parla di relazioni d’amore e soprattutto di matrimonio, esistono, anche secondo la scienza, alcuni segreti e accorgimenti che possono dare almeno un’idea della durata. O quanto meno lanciare una serie di campanelli di allarme in caso in cui il matrimonio non stia funzionando nel modo giusto. Ecco 10 segreti per un matrimonio felice.

1. Comunicazione

La comunicazione è fondamentale per avere un matrimonio felice. Si parla dei successi, delle soddisfazioni, ma anche di cose meno piacevoli, come problemi di vario tipo o frustrazioni, oppure di decisioni importanti da prendere. Senza comunicare il matrimonio è già destinato a fallire.

2. Affrontate in due i problemi

“Nella gioia e nel dolore”. Le frasi per promessa di matrimonio non sono solo una formula. Aiutatevi l’un l’altro con i problemi: spesso un punto di vista esterno aiuta a districare anche le matasse più aggrovigliate. Affidandovi sempre all’uno o all’altro per risolvere i problemi, svilupperete la consapevolezza della forza della vostra unione.

3. Fare attività insieme

Ognuno ha le proprie passioni, ma trovarne alcune comuni è il segreto di un matrimonio felice. Bastano cose semplici: scampagnate o escursioni in montagna, passeggiate nella vostra via preferita, piccoli hobby, sport. Sono tutti modi per trascorrere piacevoli momenti insieme al di fuori della frenesia di tutti i giorni. Una vera carta vincente per essere sereni insieme.

4. Viaggiate

Viaggiare apre la mente e fortifica il rapporto che verrà consolidato con ricordi ed esperienze indimenticabili. Scoprire nuovi posti insieme vi permetterà di collezionare bellissime foto da riguardare anni dopo e avrete la possibilità di allontanarvi da tutto il resto per dedicarvi unicamente alla coppia.

5. Avere dei rituali insieme

La vita quotidiana è fatta di lavoro, casa, impegni vari, commissioni. Fate in modo però di riservare del tempo per i vostri riti quotidiani come la colazione insieme o una tisana prima di dormire, l’aperitivo settimanale al vostro locale preferito o la serata sul divano a guardare serie tv.

6. Intimità

L’intimità è una delle fondamentali regole per un matrimonio felice ma può succedere che col tempo e la routine quotidiana venga a mancare. Sorprendetevi l’un l’altra tenendo alta la passione, accogliete il partner di ritorno dal lavoro con un’atmosfera romantica: luci soffuse, candele, fiori e la natura farà il resto.

7. Lavorare sui propri difetti

Se avete abitudini o atteggiamenti che oggettivamente infastidirebbero anche la più tranquilla delle persone, tentate di lavorarci su e di limare questi comportamenti, senza per questo dover rinunciare alla vostra personalità. Volevate sapere come avere un matrimonio felice? Questo è un concetto imprescindibile.

8. Rispettare i propri spazi

La vita insieme significa camminare nella stessa direzione, non vivere in simbiosi. Non imponete a tutti i costi il vostro modo di vivere o la vostra costante presenza ma piuttosto trovate un punto d’accordo. Cercate di rispettare i suoi spazi vitali e la sua libertà e autonomia senza “soffocare”.

9. Litigare ma non troppo

Non tenetevi tutto dentro, se dovete tirare fuori qualcosa fatelo. Una buona litigata ogni tanto può aiutare a mettere in ordine le cose ma evitate di farlo nel bel mezzo della crisi. Piuttosto cercate di parlarne con calma, per quanto possibile. Mai e poi mai alzare le mani, ed evitare sempre e comunque anche la violenza verbale. Ed è buona regola evitare di litigare in pubblico o davanti ai figli.

10. Gelosi si, possessivi no

La fiducia deve sempre essere alla base di tutto. Se siete “troppo” gelosi per natura, e ne soffrite, cercate di intervenire prima che la troppa gelosia possa incrinare il rapporto. Talvolta una ferrea gelosia può sfociare anche in una patologia se non gestita bene. Abbiate fiducia nell’altro per far durare la relazione.