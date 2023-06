In estate si sa la pelle va ancora più curata con attenzione. Ma come riuscire a prendersi cura della pelle con le torride temperature estive, il cloro e la salsedine? Ecco alcuni consigli e segreti di idratazione.

Come prendersi cura della pelle in estate: consigli e segreti di idratazione

Nonostante tutti i benefici della vitamina D prodotta dal sole, il clima più caldo e torrido rischia di seccare e rendere meno elastica la pelle. Come fare per prendersi cura della propria pelle in estate? Ecco alcuni segreti sull’idratazione.

Prima di tutto come sembra ovvio, ma per molti non lo è, bere acqua ogni giorno nelle giuste quantità fino a 2lt è il segreto per prendersi cura della propria pelle del viso e del corpo. Più essa sarà idratata, più si ridurrà la comparsa di rughe sottili sul corpo e si rallenterà anche l’invecchiamento e i segni del tempo.

L’acqua è vita ed è considerata l’elisir per preservare la giovinezza. Una pelle secca è più delicata e indifesa e proprio per questo motivo l’idratazione è la migliore cura: va a riequilibrare il contenuto di acqua nei diversi strati dell’epidermide, potenziandone la funzione barriera e aumentando la capacità difensiva.

Nei periodi estivi siamo più esposti alla secchezza della pelle quindi, oltre a bere molta acqua, possono essere utili degli spray idratanti a base di acqua che aiutano la pelle a mantenersi idratata, più luminosa ed esteticamente bella. Questi spray idratanti non sono altro che dei prodotti a base di acqua a cui si aggiungono altre sostanze che favoriscono l’idratazione della nostra pelle.

Altro consiglio di idratazione. Durante l’estate, è importante rivedere la propria alimentazione, favorendo quei cibi che aiutano a idratare la pelle secca.

Oltre a bere almeno due litri di acqua al giorno, dunque, è bene aumentare la quantità di frutta e verdura, assumendo questi cibi anche sotto forma di smoothie. I frullati, infatti, oltre a essere molto gustosi e divertenti da bere, ti forniscono un apporto irrinunciabile di energia.

Prendersi cura della pelle in estate: i rimedi naturali

Oltre ai consigli più “classici” che permettono di prendersi cura della pelle e dell’idratazione in estate, esistono i rimedi della nonna. Eccone alcuni:

L’aloe permette di nutrire e idratare in profondità la pelle, in quanto contiene moltissime vitamine, liquidi e aminoacidi. Inoltre l’aloe ha un potere rinfrescante e lenitivo ideale soprattuto dopo l’esposizione al sole.

Tuorlo d’uovo, yogurt e miele: questa miscela fai da te è spesso alla base di impacchi che nutrono la pelle.

Olio di oliva e mandorle: tra gli oli essenziali più potenti per idratare e lenire la pelle. Soprattutto per il loro odore delicato e sensibile a contatto con la cute.