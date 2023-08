Perdere peso in estate: consigli e rimedi naturali

Perdere peso è fondamentale non solo per fini puramente estetici, ma soprattutto per una questione di salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso sfruttando gli alimenti, freschi e genuini, tipici della stagione estiva.

Perdere peso in estate

Perdere peso è importante in ogni stagione dell’anno, non solo per fini puramente estetici, ma soprattutto per una questione di salute, visto che le patologie legate al peso eccessivo sono, purtroppo, in aumento negli ultimi tempi, con un trend che non accenna a fermarsi o a diminuire.

La stagione estiva, tuttavia, è quella in cui la maggior parte delle persone è più aperta a seguire una dieta semplicemente perché, stando al mare e di più all’aria aperta, si ha più voglia di piacersi e sentirsi bene con se stessi.

Indipendentemente dalla ragione che vi spinge a perdere peso, sappiate che quest’obiettivo non è un brutto obiettivo da raggiungere e che, anzi, proprio durante la stagione estiva lo si può raggiungere con maggiore facilità, data la vasta gamma di alimenti freschi e genuini che l’estate porta sulle nostre tavole.

Perdere peso in estate: consigli

Perdere peso in estate è molto più semplice di quanto non si possa immaginare, prima di tutto, perché, proprio durante l’estate siamo sempre in movimento, che sia per una nuotata, oppure, per una passeggiata sulla spiaggia. Il movimento è fondamentale per combattere la sedentarietà che, tra le altre cose, è responsabile di obesità, sovrappeso e, di conseguenza, ogni patologia legata all’aumento di peso. Se non avete l’opportunità di andare al mare o in piscina, tuttavia, potreste comunque fare movimento. Come? Ad esempio, con una passeggiata, la sera, oppure, una camminata veloce al mattino presto.

La stagione estiva è bella anche per i suoi alimenti tipici. Durante questo periodo dell’anno, frutta e verdura sono particolarmente abbondanti. Tali alimenti non sono solo ricchi di acqua, ma contengono fibre e le fibre sono fondamentali per rallentare i processi digestivi dell’organismo, così da rimanere sazi più a lungo e spegnere, dunque, il senso di fame o la fame nervosa. Non è un caso che la verdura, sia cotta che cruda, molto spesso, viene consumata prima del pranzo, soprattutto, quando è a base di carboidrati semplici.

Perché sia sana e corretta, l’alimentazione deve essere variegata ed è necessario adottare anche qualche accortezza in più. Ad esempio, è preferibile evitare le bevande alcoliche e zuccherate, oltre a tutte le altre bevande tipicamente estive. Queste non solo fanno ingrassare, ma disidratano l’organismo, che è negativo in ogni periodo dell’anno, ma soprattutto in estate. E’ preferibile l’acqua ad ogni altra bevanda.

Limitate il consumo di carne rossa ad una sola volta alla settimana, consumate con più regolarità e sempre con moderazione i grassi sani, la carne bianca e il pesce. Non trascurate gli ortaggi. Preferite i carboidrati complessi a quelli semplici per almeno tre volte alla settimana.

