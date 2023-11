Mangiare bene e cibi salutari non è importante solo per la forma fisica ma soprattutto per il cervello. Sapete quali cibi aiutano a diventare più intelligenti? Ecco i 15 cibi a sostegno dell’intelligenza e del cervello.

15 cibi da mangiare per diventare più intelligenti

Il cibo che mangiamo e lo stile alimentare influenza direttamente l’intero organismo, a partire dal cervello. Esistono, infatti, parecchi alimenti capaci di stimolare il cervello, migliorando l’intelletto e quindi aiutandoci a diventare anche più intelligenti, se mangiamo questi cibi ricchi di benefici. Ecco la lista dei 15 cibi per diventare più intelligenti.

Cereali integrali

I cereali integrali sono un concentrato di carboidrati, di vitamina B e di zinco. L’attività mentale migliora proprio grazie alla vitamina del gruppo B1 mentre la memoria viene potenziata dai carboidrati. Lo zinco aiuta a essere più lucidi e reattivi agli stimoli cerebrali.

Tra i cereali integrali altamente benefici c’è l’orzo. Questo contiene infatti anche il fosforo, molto utile per chi studia e si deve concentrare per più ore al giorno nella lettura e nella memorizzazione di dati.

Lenticchie

Le lenticchie sono un’ottima fonte di ferro, sostanza essenziale per chi svolge attività intellettuali. Il ferro produce l’emoglobina che è la responsabile del trasporto dell’ossigeno nel corpo, cervello compreso. Mangiare le lenticchie assieme a frutta e verdura garantisce un rapido ed efficace assorbimento del ferro e quindi una maggiore produzione di emoglobina, dunque il cervello funziona meglio.

Uova

Le uova potenziano la capacità di sintesi e l’apprendimento in generale. Grazie all’alto contenuto di proteine ricche di amminoacidi, le uova contribuiscono a migliorare il lavoro dei neurotrasmettitori.

Inoltre il contenuto di acetilcolina e noradrenalina rendono le uova alleate preziose del cervello. L’acetilcolina è fondamentale per il processo mnemonico mentre la noradrenalina stimola l’apprendimento e la comprensione dei concetti.

Curcuma

Questa spezia esotica aiuta anche a rafforzare la memoria e stimolare la produzione di nuove cellule cerebrali. La curcuma ha proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie ed è stato dimostrato che può calmare l’infiammazione delle cellule cerebrali e nervose.

Mandorle

Con il loro alto contenuto di vitamina E, le mandorle proteggono il cervello dai danni legati all’età e migliorano le capacità di apprendimento e memoria. I dadi gustosi contengono anche riboflavina e di L-carnitina, nutrienti che stimolano l’attività cerebrale.

Mirtilli

La scienza ha trovato un legame tra una dieta ricca di mirtilli, l’apprendimento veloce e una migliore conservazione della memoria. Gli antiossidanti e altre sostanze fitochimiche presenti nel super bacca hanno anche il potere di eliminare i radicali liberi e ridurre lo stress. I mirtilli ritardano anche la perdita di memoria a breve termine.

Banana

La banana è ricca di potassio, magnesio e vitamina B6, sostanze indispensabili per trasmettere correttamente gli impulsi nervosi. Grazie al contenuto di vitamina B6, la banana permette all’organismo di assimilare gli amminoacidi e produrre serotonina e acido y-amminobutirico, due fondamentali neurotrasmettitori capaci di sviluppare comportamenti prudenti, riflessivi e calmi.

Cioccolato fondente

Il cioccolato fondente è ricco di caffeina e in generale di sostante psico-stimolanti. I flavonoli che si trovano nel cioccolato nero riescono a migliorare il flusso di sangue al cervello. E in pratica migliorano pure le funzioni cognitive e la memoria. Il cacao contiene sostanze stimolanti come la caffeina e la teobromina che migliorano la funzione del cervello nel breve termine.

Avocado

Grande fonte di omega 3, omega 6, acidi grassi e grassi monoinsaturi, L’avocado aumenta l’afflusso di sangue al cervello. La vitamina E protegge inoltre il corpo e il cervello dai danni dei radicali liberi.

Broccoli

Contengono acido folico e vitamina B12, essenziali per un corretto sviluppo del cervello e per prevenire il deterioramento mentale. Gli studi dimostrano che una dieta ricca di vitamine del gruppo B e folati abbassa i livelli di omocisteina nel sangue, una sostanza che raddoppia il rischio di “perdere la ragione” con l’avanzare dell’età.

Tacchino

E’ particolarmente ricco di tirosina, in grado di aumentare la sintesi di dopamina, un importante neurotrasmettitore cerebrale. Assicurarsi buone dosi di questo aminoacido aumenta la capacità di memoria e la prontezza mentale.

Olio d’oliva

Vari studi hanno ampiamente dimostrato come il consumo di olio d’oliva, fulcro della dieta mediterranea, aiuti a prevenire il declino cognitivo. Inoltre è ricco di vitamina E, una sostanza che protegge il cervello dai radicali liberi.

Gli effetti benefici sul cervello derivano anche dall’alto contenuto di acidi grassi, gli ormai celeberrimi omega-3 e omega-6. Questi due acidi svolgono un ruolo chiave nella protezione delle aree del cervello maggiormente soggette all’invecchiamento.

Ceci

La combinazione di carboidrati complessi contenuta nei ceci aiuta ad alimentare il cervello e mantiene svegli. I ceci sono, infatti, ricchi di magnesio che svolge un ruolo chiave nel metabolismo energetico aiutando i recettori delle cellule del cervello a velocizzare la trasmissione dei messaggi neuronali.

Fagioli

Sono un mix di carboidrati complessi e proteine che aiutano a stabilizzare i livelli di glucosio e di contrastare l’affaticamento.

Pesce grasso

La principale fonte di grassi buoni è il pesce, ricchissimo di omega 3. Questo nutriente è presente principalmente nel pesce e rende più sane le membrane cerebrali, i riflessi agli stimoli più pronti e un cervello più giovane. I pesci grassi in cui si trovano gli omega 3 sono il salmone, il tonno, il merluzzo e altri.