William, principe del Galles, è il primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles Diana Spencer. Dall’8 settembre 2022 è primo nella linea di successione al trono del Regno Unito. Finalmente ha svelato la sua dieta, dai brownies al vino rosso.

La dieta del Principe William: dai brownie al vino rosso

Il Principe William, primo nella linea di successione al trono del Regno Unito, ha compiuto 41 anni lo scorso giugno e come sappiamo è da diversi anni al fianco della bella Kate Middleton che ha sposato nel 2011. La coppia reale ha tre figli: George, Charlotte e Louis; finalmente dopo tanto tempo è stato proprio il principe William, primogenito del Re Carlo III e della defunta lady Diana, ad aver svelato cosa mangia e qual è la sua dieta tipica inglese. Quindi, andiamo alla scoperta dei cibi prediletti dal reale, prossimo all’erede al trono d’Inghilterra.

Sappiamo che tutta la famiglia reale britannica, come gli altri reali, tiene molto alla salute a partire dall’alimentazione. Per questo la dieta è fondamentale nella vita del principe William, della principessa Kate e dei loro tre bambini. Quindi, in cosa consiste questa fantomatica dieta? In occasione di un incontro con la nutrizionista Monique Hyland il principe William aveva parlato delle proprie abitudini alimentari che, nonostante rispettino sempre un regime sano e di qualità, prevedono anche quale sfizio.

“La dieta che solitamente segue comprende un inizio energico, quindi, colazione con due uova, pane tostato integrale con una leggera spalmata di burro, succo di mela e una tazza di tè con latte e zucchero”, disse il reale inglese.

Poi, a pranzo il principe William di solito consuma un panino, accompagnato da un bicchiere d’acqua. La cena, invece, è un po’ più gustosa, cioè un piatto di pesce bianco con funghi, seguito da uno spuntino. Il suo preferito è una banana e un brownie al cioccolato. Per quanto riguarda le bevande, il principe William a volte, si concede un bicchiere di vino rosso, che chiama “Il suo piccolo piacere serale”.

La dieta del Principe William: cosa mangia l’erede al trono?

Il primo nella linea di successione al trono d’Inghilterra, il bel e amato Principe William, marito della principessa del Galles Kate Middleton e papà di tre bambini, si è concesso un’uscita dalla comfort zone e dai regimi reali, confessando qualche sua abitudine alimentare sempre super sana. Come si può immaginare, infatti, tutti i reali seguono una dieta perlopiù salutare e tanto sport per tenersi in forma e vivere più a lungo. Ecco, come anticipato, che anche il principe William, dimagrito e in forma, segue una dieta fatta di pochi e semplici pasti.

A partire dalla colazione abbondante e calorica English breakfast, con uova e pane integrale tostato. Niente caffè ma ben tre tazze di tè al giorno, come un perfetto britannico. Ogni tanto, uno snack spezza fame se lo concede perfino il Principe: niente di eccessivamente goloso ma solo una banana, o al massimo un biscotto al cioccolato o brownie. E come visto, anche William non disegna un bel bicchiere di vino rosso al giorno, anche se questa abitudine non rende tanto onore alla passione di sua nonna, la Regina Elisabetta per il Gin e Dubonnet.

La famiglia reale britannica, infine, ama anche prendere cibo da asporto e gustarlo davanti alla televisione, un po’ come ogni altra famiglia del mondo. Il reale ha rivelato insieme a Kate di amare la zuppa di curry da asporto, che poi mangiano mentre indossano vestiti comodi e guardano serie tv a Kensington Palace.