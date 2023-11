Lindsey Holland è un’influencer, fondatrice di un marchio lifestyle, e blogger. Appare sui social in tutto il suo splendore, con una pelle luminosa e sana. Ecco la skincare routine e i suoi consigli contro le imperfezioni.

La skincare routine di Lindsey Holland: tutti i consigli contro le imperfezioni

Lindsey Holland, fondatrice del marchio lifestyle e influencer di successo, originaria di Stockport in Inghilterra, ha aperto un blog di moda circa 13 anni fa. Da hobby parallelo alla sua carriera di fisioterapista, è poi esplosa su Instagram. Così poi Lindsey ha fondato The Longing, il suo marchio di lifestyle, e una collezione su ritiro di surf e benessere chiamato Marnie Rays. Come descrive il suo stile di abbigliamento? “Il mio stile è piuttosto sportivo e preferisco l’abbigliamento casual a quello formale”, dice la Holland. In particolare l’influencer apprezza le silhouette oversize e gli outfit che puoi indossare ma che ti fanno sentire comunque bene.

Lindsey è anche appassionata surfista da qui la creazione di una collezione ad hoc, Whistles x The Longing che cura costumi da bagno moderni per infondere sicurezza in chi li indossa. La Holland dice che il surf per lei è una forma di terapia, quando fa surf, non riesce a pensare ad altro che a stare sulla sua tavola e in acqua, alla ricerca dell’onda successiva. “E’ una pausa speciale dai tuoi soliti pensieri e preoccupazioni. Questo è ciò di cui mi sono innamorato di più”.

E la cura della sua pelle? L’influencer inglese ha sofferto per anni di acne e imperfezioni causate dallo stress. Lindsey Holland ha confessato di aver seguito un corretto regime di cura della pelle molto tardi rispetto alle altre. Fino all’età di 26 anni, non aveva nemmeno una routine regolare: “ero così ignorante quando si trattava di cosa fosse meglio per la mia pelle”. Poi da quando si è trasferita a Londra, ha lasciato una relazione a lungo termine e ha cambiato carriera: questo stress si è riflesso sulla sua pelle.

La blogger di moda si è dunque ritrovata con grossi grumi rossi e dolorosi sulla pelle, dal mento al naso alla fronte. Nessun medicinale riusciva a farle effetto e quindi ha deciso di rivolgersi alla scienza, affidandosi a un dermatologo. “Vedere un dermatologo è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso”, ha detto Lindsey. Per primo, le è stato consigliato La Roche Posay e da allora non ha mai lasciato questo marchio che le dona una pelle sana mai avuta.

Una volta capito di cosa aveva bisogno la sua pelle, ancora oggi nei giorni in cui si manifestano le imperfezioni, Lindsey riporta la sua routine alle basi e riesce anche a uscire di casa senza trucco. “Ci sono ancora momenti in cui la mia pelle mi fa sentire frustrato, ma per me è un viaggio continuo e sono molto più sicura ora”, dice.

Lindsey Holland e la skincare routine contro l’acne: consigli

Lindsey Holland, influencer beauty ed ex blogger, oggi freelance con un passato da fisioterapista, ha diverse passioni come la moda, surf, sport, e viaggi. Abbiamo visto quanto confessato dall’influencer, ossia l’aver sofferto di acne per lungo tempo. Grazie agli insegnamenti di esperti e dermatologi la Holland ha imparato cosa utilizzare per la sua pelle e come porre rimedio all’acne acuta. Oggi la sua è una skincare semplice ma fatta solo di prodotti gusti per lei.

Sia la skincare routine mattutina che quella serale sono intervallate da maschere settimanali. In genere, per prima cosa, usa il Detergente gel schiumogeno Toleriane di La Roche-Posay, poi passa allo Spray sierozinco. “Applicherò quindi il loro Siero di vitamina C 10 pura, prima di finire con un SPF50”. E per la notte? Lindsey dice che la routine non cambia ma aggiunge una doppia pulizia facendo affidamento su un siero e crema, incline alle imperfezioni. “È necessario idratare e proteggere la barriera cutanea in ogni momento”, conclude l’influencer.