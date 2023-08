Dieta di agosto: come restare in forma in estate

La dieta di agosto sfrutta gli alimenti tipici della stagione estiva per aiutare le persone a perdere peso e a restare in forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici di questa dieta e come seguirla correttamente, senza sottoporre l’organismo ad uno stress e disagio inutili.

Dieta di agosto

Perdere peso e mantenere un peso forma ottimale è fondamentale non solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto per una questione di salute. Se, nel primo caso, stare bene con se stessi vuol dire stare bene anche con gli altri, nel secondo, preservare il proprio benessere psicofisico è altrettanto importante, soprattutto perché, negli ultimi anni, nella popolazione mondiale, in generale, le patologie legate al peso in eccesso sono aumentate.

La dieta di agosto non vuole privare le persone che hanno bisogno di perdere peso o di seguire una dieta per restare in salute, sia fisica che mentale. Al contrario, il suo obiettivo è quello di rendere le persone più consapevoli su ciò che mangiano e su come mangiano. Indubbiamente, prediligere alimenti freschi e genuini può fare la differenza, ma non sempre è sufficiente.

Dieta di agosto: come seguirla

L’aumento di peso, la maggior parte delle volte, dipende da un metabolismo lento, che ostacola la perdita di peso anche nella persona che segue scrupolosamente una dieta, ma anche da cattive abitudini alimentari, che possono ripercuotersi non solo sull’aspetto fisico di una persona, ma anche, appunto, sulla sua salute.

In linea di massima, si consumano poche fibre, sia durante il giorno che durante la settimana. Non è un caso che, se un tempo, si raccomandava di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura (alimenti ricchi di fibre) al giorno, adesso gli esperti raccomandano di consumarne almeno otto. Le fibre, dunque, vanno consumate regolarmente durante la giornata, ma è bene consumarle anche prima di un piatto a base di carboidrati semplici, al fine di rallentare la digestione, spegnere il senso di fame e aiutare a sentirsi più sazi e più a lungo.

Si consiglia, poi, di consumare regolarmente anche le proteine e, in generale, di seguire un’alimentazione il più variegata possibile. L’importante è non consumare alimenti processati e, in generale, il cosiddetto cibo spazzatura.

Come per ogni dieta, anche la dieta di agosto raccomanda di allenarsi regolarmente e bere almeno due litri di acqua al giorno.

Dieta di agosto: miglior integratore alimentare

Sebbene la dieta di agosto sia stata studiata con lo scopo di favorire la perdita di peso e il mantenimento del peso forma nelle persone, può succedere che, nonostante tutto, si possa avere qualche difficoltà legata ad un metabolismo lento che, avendo smesso di funzionare correttamente, ostacola le persone nel percorso intrapreso.

