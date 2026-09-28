A Roma torna Welfair-La fiera del fare sanità, ‘Il sistema che cura’ il tema scelto per settimana edizione

(Adnkronos) – Fiera Roma e B-Sanità by Experience annunciano la settima edizione di 'Welfair – La fiera del fare sanità', certificata come manifestazione con qualifica internazionale, che dal 14 al 16 ottobre 2026 riunirà in un unico grande contenitore istituzioni, società scientifiche, servizi sanitari europei, professionisti sanitari, governance, associazioni di pazienti, aziende e filiere dell’innovazione. 'Il Sistema che cura' è il tema scelto per un’edizione che si preannuncia come il luogo in cui gli stakeholders italiani ed europei della salute lavoreranno per tracciare la strada verso nuovi processi di gestione sanitaria. Saranno oltre 600 i relatori che parteciperanno a Welfair animando le circa 60 tavole rotonde chiamate a sviluppare linee di azione condivise e a predisporre linee guida per migliorare la sanità italiana. La grande novità dell’edizione 2026 è rappresentata da un’ulteriore accelerazione del confronto con le esperienze sanitarie europee con il duplice obiettivo di favorire governance comuni su problemi condivisi ed esportare il comparto tecnologico- sanitario italiano. A questo proposito, il programma dell’edizione 2026 si aprirà il 14 ottobre proprio con il Summit 'Verso una sanità Europea', realizzato in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e coordinato da Sergio Strozzi, Counselor – Head of Innovation, Technology and Startups at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy, un momento di confronto dedicato al rafforzamento della dimensione europea della salute e alle nuove prospettive di collaborazione tra sistemi sanitari. Nella stessa giornata si terrà la plenaria dei direttori generali, con l’apertura dell’onorevole Marianna Madia, dedicata al ruolo e alle responsabilità della governance sanitaria del futuro tra autonomia, integrazione e capacità di guida del cambiamento. Il confronto proseguirà il 15 ottobre con la plenaria delle società scientifiche, chiamate a condividere il proprio contributo nel trasformare gli obiettivi della prevenzione in percorsi concreti di salute, e si concluderà il 16 ottobre con la plenaria delle associazioni dei pazienti dedicata al ruolo dei cittadini nel Servizio Sanitario Nazionale che cambia. Accanto alle sessioni plenarie, l’Arena di Welfair ospiterà nei tre giorni di manifestazione la presentazione dei risultati di diversi Gruppi di Lavoro, percorsi di confronto e collaborazione sviluppati tra un’edizione e l’altra sui temi strategici per l’evoluzione del sistema sanitario. I lavori dedicati all’obesità, alla fertilità e al social freezing, alla sostenibilità ambientale degli ospedali e all’intelligenza artificiale rappresenteranno il momento di restituzione pubblica di un percorso continuo che coinvolge istituzioni, professionisti, società scientifiche e stakeholder del settore. Proprio per portare il tema della prevenzione dal confronto tra professionisti alla sua dimensione più concreta, nelle tre giornate di Welfair la prevenzione esce dai convegni e incontra direttamente il pubblico con un programma di screening e controlli gratuiti, accessibili previa prenotazione ([email protected]). Le attività, pensate come primo momento di conoscenza, valutazione e orientamento, spaziano dalla longevità e dall’invecchiamento in salute, con il Longevity Check-up curato dal Policlinico Gemelli di Roma, alla fibromialgia, con valutazioni e orientamento da parte di professionisti specializzati, fino agli screening dedicati a lipedema e linfedema. Completa il programma lo screening ecografico gratuito della tiroide promosso dall’Associazione Medici Endocrinologi (Ame) e l’esame baropodometrico a cura di Itop Officine Ortopediche. Accanto alla componente medica, saranno presenti biologi nutrizionisti e fisioterapisti, per offrire una prima lettura integrata dei fattori di rischio, degli stili di vita e delle possibili esigenze di prevenzione e cura. L’obiettivo è trasformare l’informazione in un’esperienza concreta, aiutando ogni persona a conoscere meglio la propria condizione e, quando necessario, a orientarsi verso un successivo percorso specialistico

—[email protected] (Web Info)