Ludovica Bizzaglia, giovane attrice e influencer, ha rivelato come si prende cura della sua pelle, dalla carnagione chiara e piena di lentiggini. Andiamo a scuola con Ludovica Bizzaglia, nella sua skincare.

A scuola con Ludovica Bizzaglia: l’attrice svela la sua skincare

Ludovica Bizzaglia, giovane attrice romana protagonista di fiction di successo per Rai e Mediaset, 27 anni, è divenuta anche un importante influencer per cui è stata scelta come testimonial di diverse campagne di moda e di bellezza. Carnagione chiara, lentiggini, occhi chiari e capelli rossi: il suo volto è perfetto per il cinema e la tv. A soli 9 anni Ludovica ha iniziato a recitare nelle prime fiction, e non ha mai abbandonato questa grande passione, facendola conciliare con gli studi e con la vita da “normale” adolescente.

Tra le fiction a cui ha preso parte la ricordiamo in Un’altra vita per Rai 1 per la regia di Cinzia TH Torrini. La splendida 27enne, attiva sui social, condivide con i suoi seguaci alcuni consigli di routine per far splendere a sua pelle chiara.

Andiamo a scuola con Ludovica Bizzaglia, alla scoperta del suo stile di vita e soprattutto della sua skincare routine per la cura della pelle. L’attrice romana e beauty influencer non nasconde le sue imperfezioni come quando con un post diventato virale Ludovica Bizzaglia ha deciso di mostrare i segni della dermatite atopica per lanciare un importante messaggio skin positive: pelle arrossata e occhi lucidi, l’influencer ha voluto testimoniare che nessuno è perfetto ma che bisogna abbracciare le proprie “imperfezioni”.

“Ho iniziato a condividere le mie tips, a consigliare qualche minuto di sano me time al giorno, piccole azioni con cui volerci bene, sia un massaggino al viso, sia l’applicazione di quel rossetto che ci fa stare bene”, ha detto Ludovica. La sua skincare, dunque, deve essere mirata perché soffre di dermatite atipica causata, oltre a fattori genetici e stress, stress ambientali, una scorretta skincare, detersioni troppo aggressive, intolleranza a fattori di rischio e inquinamento. Per lenire e contrastare la sensazione di prurito bisogna mettere in atto una skincare routine ad hoc.

La skincare routine corretta comincia dall’acqua che deve essere non troppo calda. Inoltre meglio non prolungare troppo la durata della doccia o del bagno, per evitare di infiammare il derma. La pelle poi va tamponata con un asciugamano morbido, senza strofinare. Infine, si passa all’applicazione di un prodotto emolliente specifico per la pelle secca a tendenza atopica.

Importante anche la consistenza, ad esempio: in inverno possiamo prediligere formulazioni più ricche, mentre in estate formulazioni più fluide. In più è meglio stendere la crema sulla pelle leggermente umida dopo la detersione per una migliore applicazione. Se si ha la pelle secca a tendenza atopica, come quella di Ludovica Bizzaglia, vanno scelti dermo-cosmetici formulati in modo specifico per questa condizione.

Ludovica Bizzaglia e la skincare: beauty tips

Ludovica Bizzaglia, giovane attrice e seguitissima influencer, ha fatto della sua passione da bambina la sua professione attuale. L’abbiamo conosciuta nel ruolo di Anita nella fortunata fiction “Un posto al sole”, e da lì ha preso parte a tante fiction e film di successo come Amore 14, Un Natale al Sud, Sharm El Sheik, e per ultimo La primavera della mia vita.

La 27enne attrice e influencer romana ha rivelato di essere affetta da una malattia autoimmune, che produce una terribile dermatite atopica su tutto il corpo, che provoca bruciore e prurito. Anche per questo, Ludovica presta molta attenzione alla cura della pelle e alla protezione solare che non può mai mancare nel suo beauty case, e non solo in estate. Per contrastare le rughe, infatti, aggiunge alla skincare la crema solare anche in inverno. “Oggi, poi, esistono anche protezioni perfette come base trucco e dalle texture piacevoli da usare in ogni momento dell’anno”.