Tra le popstar latine più amate degli ultimi anni non possiamo non citare la Rosalia. Cantautrice e attrice di origine spagnola, di Barcellona, dal 2019 con la pubblicazione del fortunato singolo Con altura, non smette di collezionare successi. Nota come la “Motomami” per il suo stile e fisico tonico, ecco la dieta e l’allenamento di Rosalia.

La dieta e l’allenamento di Rosalia: i segreti per un fisico tonico

Cantautrice e attrice spagnola, nota come “Motomami”, Rosalia è la star latina del momento dopo aver pubblicato il primo singolo di successo nel 2019 Con altura; a questo hanno seguito diverse collaborazioni con artisti e musicisti del calibro di Bad Bunny, Billie Eilish, Pharrell Williams. Da quando ha pubblicato il suo terzo album, Motomami nel 2022, viene così soprannominata.

La giovane star latina ha già ricevuto tantissimi premi tra cui undici Latin Grammy Awards e due Grammy Award. Amata per la sua musica ma anche per lo stile sportivo che l’ha resa un’icona di moda, come si tiene in forma la “Motomami”, Rosalia? Ecco svelato cosa sappiamo della sua dieta e allenamento per un fisico tonico e muscoloso come il suo.

Quando si parla di fitness, Rosalía è un libro aperto. Viaggia costantemente per lavoro, ma sembra che faccia sempre un buon allenamento, qualunque cosa accada, al punto che porta con sé l’attrezzatura per allenarsi in viaggio.

“Non ho tempo per allenarmi quanto vorrei, quindi porto sempre con me dei pesi”, ha confessato la star latina che ha detto che il fitness è sempre nella sua mente, perché è davvero appassionata. La sua routine di solito coinvolge quasi tutto il corpo, incluso quello che sembra essere un riscaldamento dinamico della parte superiore del corpo, sollevamenti delle spalle con manubri, crunch sospesi, spinte dell’anca, plank, sollevamento delle gambe etc.

E per mantenersi così in forma, non si può prescindere da una buona dieta che più si lega alla routine e alle esigenze di chi la segue. Oltre il cibo sano, Rosalia è una grande appassionata di tè. In un’intervista, quando le è stato chiesto cosa fa prima di andare a letto, la cantante ha detto senza indugi: “Mi preparo un tè con la buccia d’ananas e guardo una serie”. Nella sua borsa, infatti, non può mancare un pezzo di radice di zenzero fresco.

La popstar ama cucinare e prepara piatti fatti in casa, quando ha tempo, come gnocchi e dolci come brownies alla nutella; tortillas spagnola o un piatto cremoso di avocado e gamberetti chiamato Agua Chile. Sono i suoi piatti preferiti a cui non rinuncia. Ah, e non può mancare la sua amata mayonese.

Rosalia e la sua dieta: come si tiene in forma?

La star latina degli ultimi due anni, Rosalia, cantautrice e attrice spagnola di successo, è stata al centro del gossip per la sua relazione con il collega cantante portoricano Rauw Alejandro iniziata già dal 2021. I due hanno ufficializzato il fidanzamento soltanto quest’anno in occasione della pubblicazione del videoclip del loro brano Beso, annunciando anche le nozze.

Poi però nel successivo mese di luglio hanno confermato ufficialmente la fine della loro relazione, mandando nello sconcerto milioni di fan della coppia. Amatissima per il suo stile “Motomami” per cui è un’icona di moda e bellezza, oltre che per il talento musicale, Rosalia lancia messaggi positivi, di accettazione e di salute mentale ai suoi adorati fan. Per la popstar, “meditare mi dà sicuramente una prospettiva, mangiare un gelato mi dà gioia e muovere il corpo elimina l’energia cattiva”.

La chiave del suo fisico al top, tonico e muscoloso, sta tutta nell’equilibrio e così Rosalia mangia tutto ciò che vuole in modo equilibrato e senza scartare nulla, come pancake, cereali e altri tipi di alimenti dolci nel suo feed social, sono presenti anche che frutta, verdura e tanti liquidi per drenare l’organismo e prevenire la ritenzione idrica.