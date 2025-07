Aboca premiata per la comunicazione scientifica innovativa

Recentemente, Aboca ha conquistato un prestigioso riconoscimento: il terzo posto nella categoria “Informazione scientifica tradizionale” durante la IX edizione del premio “Le Eccellenze dell’Informazione Scientifica e la Centralità del Paziente”. Ma cosa significa realmente questo premio? È un segnale importante che mette in luce le iniziative più rilevanti nella divulgazione medico-scientifica nel nostro paese, e il progetto premiato, intitolato “Un approccio One Health non è solo necessario ma anche possibile”, dimostra come la sinergia tra efficacia clinica e sostenibilità ambientale possa diventare una realtà concreta.

Il progetto One Health di Aboca

Il progetto di comunicazione di Aboca si distingue per un approccio innovativo, integrando evidenze scientifiche che non si limitano a considerare l’efficacia clinica delle terapie. Infatti, tiene conto anche dell’impatto sull’ecosistema. Questo è un aspetto fondamentale per i professionisti sanitari, che ora hanno strumenti utili per valutare le opzioni terapeutiche, ponendo un forte accento non solo sulla sicurezza e sull’efficacia, ma anche sulla sostenibilità ambientale. Ci siamo mai chiesti quanto sia importante una medicina che non solo cura, ma che guarda anche al benessere del nostro pianeta? Questo progetto rappresenta un passo significativo in questa direzione.

Stefania Santoro, Medical Communication Strategy Manager di Aboca, ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento ricevuto: “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato – i medici hanno apprezzato il coraggio di affrontare, in un contesto complesso come quello attuale, la necessità di scelte terapeutiche che tengano conto, dati alla mano, dei benefici per il paziente derivanti anche dall’uso di prodotti che non persistono nell’ambiente”. Queste parole non solo riflettono il valore di un approccio sostenibile, ma evidenziano anche la crescente attenzione verso pratiche terapeutiche che rispettano e preservano l’equilibrio naturale.

L’importanza della comunicazione scientifica

L’evento, promosso dall’Osservatorio Comunicazione Medico Scientifica (OCMS), ha visto la partecipazione di un numero impressionante di progetti: ben 6.721 candidature, da cui sono stati selezionati 87 finalisti, portando all’assegnazione di 45 premi e 15 riconoscimenti speciali. Questo dimostra come la comunicazione scientifica di qualità sia fondamentale per il progresso della medicina e per sensibilizzare pazienti e operatori sanitari. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo nella storica Sala Alessandrina dell’Archivio di Stato di Roma, un contesto che ha favorito un confronto ricco di idee e impegni verso una comunicazione scientifica efficace e trasformativa.

Rappresentanti delle istituzioni, associazioni di pazienti, società scientifiche e aziende farmaceutiche si sono riuniti per riflettere sull’importanza di un’informazione scientifica che possa realmente generare un cambiamento nella pratica medica quotidiana. Ma quanto è cruciale la collaborazione tra queste entità per promuovere una medicina più consapevole e attenta alle esigenze di un mondo in continua evoluzione? È un tema che merita una riflessione profonda.

Conclusioni e prospettive future

Il riconoscimento ricevuto da Aboca per il progetto One Health sottolinea non solo l’importanza dell’innovazione nella comunicazione scientifica, ma anche la necessità di un cambiamento di paradigma nella medicina contemporanea. I dati ci raccontano una storia interessante: l’approccio integrato che combina efficacia clinica e sostenibilità sta guadagnando sempre più terreno, dimostrandosi necessario. La sfida per il futuro sarà quella di continuare a sviluppare modelli di cura che siano non solo efficaci, ma anche sostenibili e responsabili, capaci di rispondere alle esigenze della salute umana e del nostro pianeta.